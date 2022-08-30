Mezarlıkta 6 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Şehir Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları önce tartıştı. Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.