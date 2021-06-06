Mezitl'de 8. hobi bahçesi hizmete girdi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan 8. hobi bahçesi, Tece Mahallesi'nde 'Çevre Günü'nde hizmete girdi.

Tece Mahallesi'nin ikinci hobi bahçesinin açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çevrenin korunması için duyarlılık oluşturabilmek adına açılışı '5 Haziran Çevre Günü'nde gerçekleştirdiklerini söyledi. Son dönemde yaşanan çevre katliamlarına dikkat çeken Tarhan, çevre günü kutlamalarını bu katliamlar nedeniyle sağlıklı bir biçimde yaşamadıklarına belirterek, "Son yıllarda Mezitli'de yaşanan orman katliamları, balık çiftlikleri, kuruyan göller ortadayken, çevre haftası kutlamak çok da gerçekçi değil” dedi.

Çevrenin korunması amacıyla Mezitli'yi hobi bahçeleri, jakaranda koruluklarıyla donattıklarını ifade eden Tarhan, “Özellikle Mezitli Kent Planı hazırlanırken Mezitli'de sanayi sitesinin yerinin değişmesi dışında bir tek tüten bacanın olduğu sanayi alanı olmasın istedik. Bu hassasiyetle planımız hazırlandı. Mezitli'yi insanların dinlendiği turizm kenti, tarım kenti olsun diye çalışıyoruz. Yeşil alanları imara açtırmamak için direniyoruz. Ama yarınlarda buna sahip çıkacak olanlar o çevrede yaşayanlardır. Biz bu imarlı alanlarda belediyemize para kazandırabilirdik. Ama yapmadık. Halkımız için yeşil doğaya dönüştürdük" diye konuştu.

Kentte hobi bahçesi anlayışının çok yeni olduğunu, buna karşın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Tarhan, "Biz insanımızı daha çok şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırarak toprakla uğraşmalarını istiyoruz. Önceliği hasta ve ileri yaşta olan vatandaşlarımıza veriyoruz. Buradaki amacımız domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmesidir. Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni hobi bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor"

Hobi bahçelerinin kendi arasında farklı bir anlayışı olduğuna da belirten Başkan Tarhan, "Yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında hobi bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde

bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Biz kendilerine elektrik, su başta olmak üzere her türlü imkânı ücretsiz sağlıyoruz. İnsanlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.