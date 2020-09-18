Mezitli Belediye çalışanlarına 'teşekkür plaketi'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, her türlü hava ve zorlu şartlara rağmen sahada çalışarak ilçenin güzelleşmesine katkı sunan belediye çalışanlarını 'teşekkür plaketi' ile ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerle başlayan ödüllendirme uygulaması daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü saha ekibiyle devam etti. Kırsal bölgede bulunan 8 mahallenin temizliğini üstlenen temizlik personeline plaketler Fındıkpınarı Muhtarlığında Mezitli Belediye Meclis üyeleri Ali Doğaner, Soner Taş, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş ve Fındıkpınarı Mahalle Muhtarı Kenan Dizman tarafından verildi. Fen İşleri Müdürlüğü personeline verilen ödüller ise Belediye Hizmet Binasında Başkan Yardımcısı Osman Günay, Fen İşleri Müdürü Çınar Çobanoğlu, Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, Ruhsat Şube Müdürü Mustafa Kemal Dutlu tarafından taktim edildi.

Mezitli'ye çok sayıda ödül kazandıran çalışanlarına küçük birer jest yapmak istediğini ifade eden Başkan Tarhan, “Mutlu ve güzel bir Mezitli oluşturmak için tüm pandemi şartlarına rağmen gecelerini gündüzlerine katarak çalışan personelimizi birer teşekkür plaketi ile ödüllendirmek istedik. İlk olarak yaz aylarında nüfusunun birkaç katı fazla insana hizmet veren kırsal bölgelerde çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize bize hiç şikayet getirmemeleri nedeniyle plaket verdik. Daha sonra yine aşırı sıcaklara rağmen özveriyle işini yapan Fen İşleri Müdürlüğü personellerimize plaket verdik. Önümüzdeki süreçte diğer sahada çalışan personellerimizi de plaketle ödüllendireceğiz. Mutlu Kent Mezitli'yi oluşturarak bize ödüller kazandıran çalışanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.