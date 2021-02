Mezitli Belediyesi, ‘agave' bitkisini koruma altına aldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ekolojik ve çevre dostu olarak tasarlanan ve her katta oluşturulan teras bahçeleriyle çalışanları iş stresinden uzaklaştıran ana hizmet binasında nesli tükenmekte olan ‘agave' bitkisini koruma altına aldı. Öte yandan, bitkiler arasında bulunan muz ağacı da meyve vermeye başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ana hizmet binası, her katta bulunan teraslarıyla çalışanlarına ve vatandaşlara rahat nefes alma olanakları sağlıyor. Mimari açıdan her ayrıntının düşünüldüğü ve enerjisinin bir bölümünü kendi üreten binada çeşitli bitkiler yetiştiriliyor. Bu bitkiler arasında bulunan muz ağacı meyve vermeye başladı. Bunun yanı sıra Meksika'ya ve Teksas'ın bazı bölgelerine özgü ‘yüzyıl bitkisi' olarak da adlandırılan ‘agave' bitkisi, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımları yapılan ve etrafı çitlerle çevrilen bitki, vatandaşların da dikkatini çekiyor. Her 100 yılda bir defa çiçek açtığı söylenen bitki, dalları ve yapraklarıyla tropikal bir desen ortaya çıkartıyor.

“Koruma altına aldık”

Mezitli'yi yeşile hakim bir kent haline getirdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İlçemizin çeşitli yerlerinde oluşturduğumuz korulukların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde yeşil alanlar oluşturuyoruz. Yeni hizmet binamız da bu konuda vatandaşların takdirini topluyor. Her katında bulunan teras bahçeleriyle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın rahat nefes almalarını sağladık. Terasımızda bulunan bazı bitkiler meyve vermeye başladı. Ayrıca nesli tükenmekte olan agave bitkisini de koruma altına aldık. Mezitli'yi yeşilin hakim olduğu bir kent haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.