Mezitli Belediyesi Aşevi yeni yerine taşındı.

Menderes Mahallesi Cevat Kutlu Caddesi üzerinde bulunan Hacı Muzaffer Doğaner Parkı içerisinde yapılan yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayan Mezitli Aşevi, Ramazan ayında artan talebi karşılayacak şekilde planlandı.

Mezitli Belediyesi, aşevi için yeni bir bina inşa etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yemek pişirme mutfağı, hazırlık ve depolama alanları modern ve hijyenik koşullara göre hazırlanan aşevinin içerisinde bulunduğu park da yeniden düzenlenerek vatandaşların piknik yapabileceği hale getirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Aşevini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha iyi ve geniş imkanlarla hizmet sunabilmek için aşevini en son teknolojiyle inşa ettiklerini dile getiren Başkan Tarhan, “Uzun yıllar hizmet veren aşevimizi daha hijyenik ve modern bir hale getirebilmek için Hacı Muzaffer Doğaner Parkı içerisinde inşa ettiğimiz yeni yerine taşıdık. Aşevimizde yemekleri hazırlayan gönüllülerimiz, belediye personelimizin de görevlerini en iyi şartlarda yapabilmesini gözettik. Özellikle virüsün yayılmasından dolayı iftar çadırları kurmamamız nedeniyle artan talebi gözeterek Ramazan ayına yetiştirdik” ifadelerini kullandı..

Mezitli'nin çok farklı bir ilçe olduğunu belirten Tarhan, “Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız örnek bir dayanışma sergilemektedir. Aşevimiz, belediyemizin sunduğu katkıların yanında iyiliksever Mezitlililerin de destekleriyle hazırlanan yemeği ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımızın en küçük rahatsızlık duymasına izin vermiyor, yemeğini almak için başka mahallelerden yürüyerek ya da dolmuş ile gelmesinin önüne geçiyoruz” dedi.

Aşevinin bulunduğu Hacı Muzaffer Doğaner Parkını da yeniden düzenlediklerini ifade eden Tarhan, “Portakal ağaçları içerisindeki Hacı Muzaffer Doğaner Parkımız yeni yüzüyle çevrede bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Çevrede yaşayan vatandaşlarımızın piknik yapabileceği, kahvaltılarını yapabilecekleri evlerinin yanı başında güzel bir park oluşturduk. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.