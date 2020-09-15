Mezitli Belediyesi, Bisikletli Ulaşım Proje Yarışmasında finale kaldı

MERSİN (İHA) – Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiren Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda finalist olmaya hak kazandı. Finalde “Mezitli'de Sonsuz Bisikletli Yaşam” isimli proje ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Mezitli Belediyesi, ilk aşamada 250 bin lira değerindeki nakit ödülün de sahibi oldu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İş Geliştirme ve Strateji Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve finalde şampiyonluk hedefiyle yarışacak proje, ilk 3 içerisine girmesi durumunda çok daha büyük bir ödülün sahibi olacak. Mezitli Belediyesi, finalde 10 belediye projesiyle daha yarışarak ipi göğüslemeye çalışacak.

Kent içi ulaşımda bisikletle erişilebilirliğin yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında, yenilikçi fikir ve uygulamalar ile kent içi bisikletle sürdürülebilir ulaşımı sağlamaya yardımcı olacak projeler yarışıyor.

“Mezitli'de Sonsuz Bisikletli Yaşam” projesi, kentin tamamını kapsayacak uygulama ile hiçbir engelle karşılaşmadan bisiklet kullanımını amaçlanıyor. Proje, 20 bini aşkın üyesi bulunan Mezitli Kart kullanıcılarının kiralık bisiklet uygulaması gibi farklı olanaklardan yararlanmasını da kapsıyor.

Mezitli'de bisiklet kullanımının yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Sahili boydan boya kaplayan 13,5 kilometrelik bisiklet yolunun yanında kentin kuzeyinden başlayarak denize kadar inen Mezitli Deresinin kenarında oluşturduğumuz bisiklet yolları ile bisiklet kenti olduğumuz tescillendi. Bu çalışmalarımız sayesinde Sağlık Bakanlığımızla birlikte Mezitli'de bin 350 vatandaşımıza bisiklet dağıttık. Bisiklet kullanımıyla ilgili uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil ettik. Kentimizde düzenlenen yarışmalara ev sahipliği yaptık. Elbette bu çalışmalarımızın başarısı halkımızın sahip çıkmasıyla oluyor. Halkımız sahip çıktıkça çok daha güzel şeyler yapıyoruz. Güzel şeyler yaptıkça ödüller alıyoruz” dedi.