Mezitli Belediyesi çalışanlarına yangın tatbikatı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları için yangın tatbikatı düzenledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikatta, yangın türleri, çıkış nedenleri, yangın esnasında yapılacaklar, itfaiyeye haber verme gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Tatbikatta yangın türleri hakkında bilgi alan personeller, yangına bilinçli şekilde müdahale etmeyi de öğrendi. Uzmanlar, yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleriyle ilgili 'A' sınıfı yangınların katı madde yangını olduğunu, bu tür yangınların temel söndürme prensibinin soğutma ve su olduğunu ifade ettiler. B sınıfı yangınların ise sıvı madde yangınları olduğunu ifade eden uzmanlar, söndürme prensibinin ise boğma yöntemi olduğunu kaydettiler. C sınıfı yangınların gaz yangınları olduğunu dile getiren uzman, "Bu yangınlarda ilk yapacağımız iş, gazı kesmektir sonra yangına müdahale etmektir. D sınıfı kategorisindeki metal yangınları çok yüksek derecelerde tutuştuğu için her yerde olmaz. Genellikle mutfaklarda meydana gelen F tipi yangınlarıysa yağ yangınlarıdır. Bu yangınlarda su kesinlikle kullanılmaz, su yangını büyütür. Böyle durumlarda ateşi boğmak gerekir” şeklinde bilgiler verdiler.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ana binada çalışan personelin katıldığı tatbikatta, yangın söndürme teknikleri ve yangın tüpünün kullanımı gösterilerek çalışanlara yangının söndürülmesi ile ilgili uygulama yaptırıldı.