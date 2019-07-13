Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl Plajı planına itiraz etti

Mezitli Belediyesi, Davultepe'de bulunan 100. Yıl Tabiat Parkı ve Deniz Kaplumbağaları Yumurtalama ve Koruma Alanıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına itiraz etti.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, askı süresi içerisinde yapılan itirazda, yönetmeliklerle belirlenen deniz kaplumbağaların yuvalama ve kumsalı koruma bölgesi olan 65 metre mesafe içerisinde, 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planında piknik ve eğlence alanı olarak işaretlendiğine dikkat çekildi. Özellikle kanunla belirlenen 65 metre sınırına hassasiyet gösterilmeyerek, yer yer 42-58 metre arasında değişik uygulamalar planlandığı ifade edildi.

İtirazda ayrıca, plan hükümlerine de uyulmadığının altı çizilerek, 'halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini sağlamak amacıyla takılıp sökülebilir şekilde emsal yüzde 3 ve yüksekliği 5.5 metreyi geçmeyecek tip projeler uygulanabilir' denilmesine karşın, yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde tüm bölgenin piknik ve eğlence alanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Bu şekilde 100. Yıl Tabiat Parkı ve Deniz Kaplumbağaları Yumurtlama ve Koruma Alanının tamamında yüksek oranda yapılaşmanın önünün açıldığı belirtildi.

"Tüm plajlar doğal yapısı korunarak halkın kullanımına açılmalı"

100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, her canlının yanı sıra doğanın yaşam hakkını savunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yaparak, "Caretta caretta deniz kaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve bölgede yetişen endemik kum zambaklarının zarar görmeden parkın doğal yapısının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Alanın olması gereken şekilde belediyemize devredilerek, amacına uygun şekilde vatandaşımızın kullanımına açılmasını istiyoruz” dedi.