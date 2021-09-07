Mezitli Belediyesi DMD hastaları için koruluk açtı

koruluk, DMD Aileleri Derneği adına açıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra dernek üyeleri, hasta aileleri, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı koruluk açılışında zeytin fidanları toprakla buluştu. Eski Mezitli Mahallesi'nde bulunan şehitlik karşısında açılan koruluğun, DMD hastalarının ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara karşı duyarlılık oluşturmasına dikkat çekildi.

"3 bin 500 çocuktan birinde görülüyor"

Başkan Tarhan'ın açılışa katılan tüm çocuklara kitap dağıttığı etkinlikte, kalıtsal bir hastalık olan DMD hastalığı hakkında toplumsal duyarlılık gösterilmesi ve aileler arasında dayanışmayı sağlamak için bir araya geldiklerini dile getiren DMD Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Sadık Çiftçi, “DMD genetik geçişli bir kas hastalığıdır. Vücuttaki tüm çizgili kasları eritmesi nedeniyle insanın yaşamı boyunca çok büyük sorunlarla yüz yüze kalmasını sağlayan bir hastalıktır. Yaklaşık 3 bin 500 çocuktan birinde görülür ve insanları tekerlekli sandalyeye mahkum eder” dedi.

"Ağaç dikmek DMD hastası çocukların fikri"

Ağaç dikme fikrinin yaşanan orman yangınları sonrası DMD hastası çocuklardan çıktığına dikkat çeken Çiftçi, “Geçtiğimiz aylarda ülkemizin can damarını yok eden bir orman yangınları süreci yaşadık. Bu noktada DMD'li çocuklarımız neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulundular. Çocuklarımızın bu önerisini Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a ilettik. Kendisi bizi kırmadı ve bugün muhteşem bir olaya imza atıyoruz" diye konuştu.

"Toplum olarak tüm sorunlara duyarlı olmalıyız"

Ülke olarak toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarına karşı hassas olunması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “DMD rahatsızlığını sokağa çıkıp anket yapsak yüzde 1 bilen çıkacağını sanmıyorum. Demek ki, öncelikle yapmamız gereken böyle bir hastalık olduğunu topluma anlatmamız gerekiyor. Bu etkinliğimizin amaçlarından birisi de bu. Eğer böyle bir hastalık var da biz bundan haberdar olmayacaksak, öncelikle bu yöneticilerimizin bir eksikliği. O zaman iş belediyelere düşüyor. Klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkarak ihtiyaç nerede ise o alana yönelmek gerekiyor. Pandemi ile bazı dersler aldık diye tahmin ediyorum. Artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Eski kavgaları bırakacağız, önyargıları aşacağız. Hangi parti olursa olsun sevgiyi ön plana almak gerekiyor. Umarım bizim bu çalışmamızla birlikte DMD hastalarının daha fazla farkına varırız ve bir şeyler yapmaya başlarız" ifadelerini kullandı.