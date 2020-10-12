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Mezitli Belediyesi EBA Destek Merkezi açıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs sürecinde uzaktan eğitime yeterli imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezini hayata geçirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs sürecinde uzaktan eğitime yeterli imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Merkezini hayata geçirdi.


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tece Deniz Mahallesinde bulunan eski Tece belediyesi binasında açılan EBA Destek Merkezinde, öğrenciler gün boyu bilgisayar ve internetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. İçerisinde son teknolojiyle donatılmış bilgisayarların bulunduğu merkezde öğrenciler, görevliler eşliğinde ders çalışma ve ödevlerini yapma imkanı buluyor.


Evlerinde yeterli imkanı bulamadıklarını ifade eden öğrenciler, “Birçok arkadaşımız bilgisayar, internet gibi sorunlar yaşıyordu. Ders çalışmak için gelen arkadaşlarımızın bazıları evlerinde uygun ortam bulunamamasından şikayetçiydi. Burada bizim için her ortam düşünülmüş. Son derece sakin ve derslere girebilmemiz ve ders çalışabilmemiz için her türlü konfor düşünülmüş. Başkanımız Neşet Tarhan'a, bize böylesi bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çocukların eğitime ulaşmasındaki her engeli kaldırmak istediklerini belirterek, “Gençlik Kültür Evimiz öğrencilerimiz için ücretsiz olarak internete girme ve ders çalışma için hazırladığımız mekanlardan birisiydi. Öğrencilerimize çağrıda bulunarak, Gençlik Merkezimizdeki bilgisayarlardan yararlanmalarını belirtmiştik. Şimdi de Tece bölgemizde EBA Destek Merkezi açarak, bu bölgede yaşayan öğrencilerimize katkı sağlamak istedik. Gençlerimiz geliyorlar, güvenli bir biçimde derslerine gidiyor, ödevlerini yapıyor. Eğitime her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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