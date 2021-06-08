Mezitli Belediyesi ekipleri, sahilde taş temizlemeye devam ediyor

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Mezitli Belediyesi ekipleri, sahillerde taş toplama ve temizlik çalışmasına hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, taş toplama makinesi kumsalda biriken taşları temizleyerek, vatandaşların sorunsuz şekilde deniz keyfi yaşamasını sağlıyor.

Sahillerin, Milli Emlak Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de denize girmek isteyenlerin en yakın ve en çok tercih edilen bölgesinin Mezitli olduğuna vurgu yaptı. Tarhan, deniz keyfini Mezitli ve Mersinlilere yaşatmak adına gönüllü olarak her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyledi.

Mezitli'de yaz sezonu hareketliliğinin başladığını belirten Başkan Tarhan, “Mezitli, Tece, Davultepe ve Viranşehir sahilleri cıvıl cıvıl. Sahillerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk ve yetki alanında, ancak vatandaşlarımız her türlü hizmeti belediyesinden bekliyor. Bu işlemlerin belediyemiz sorumluluk alanında olmadığını anlatmakta güçlük çekiyoruz. Biz, halkımızın daha güvenle temiz şekilde denize girebilmeleri amacıyla gönüllü olarak gerekli önlemleri aldık ama bu boşluğun giderilmesi gerekiyor. Deniz hareketlerinden dolayı kumsallarda yaşanan taş birikmelerine karşı önlem almak amacıyla temizlik çalışması başlattık. Özel taş toplama aracımızla kumsallarımızda taşları temizliyoruz. Denizlerimiz artık daha girilebilir halde tutmaya gayret gösteriyoruz” dedi.