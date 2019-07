Mezitli Belediyesi gelir-gider tablosun halkın bilgisine sunuyor

Türkiye'de birçok başarılı çalışmalarıyla örnek gösterilen Mezitli Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışını da devam ettiriyor. Daha önce trafiğin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde yayınladığı led ekran gelir gider tablosunu belediyenin yeni hizmet binasının önüne de dikti. Yaklaşık iki metre büyüklüğündeki panoda, gelir kalemlerini vergi giderleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet ile diğer gelirler yayınlanıyor. Gider kalemleri olarak da personel giderleri, işçi, memur, temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, panoların bulunduğu bölgelerde belediyenin gelir-gider tablosunu 24 saat boyunca led ekranda görüyor.

"Halkımız belediyemize güveniyor"

Mezitli halkının, belediyesine başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bunu yaptıkları şeffaf uygulamalarla sağladıklarını söyledi. Mezitli Belediyesi'nin pek çok çalışmasıyla örnek alındığını vurgulayan Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Geride kalan 5 yılı aşan sürede birçok çalışmalarımızın yanında, şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye'de örnek bir belediye haline geldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyor, harcadığımız her kuruşun, halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini ve sormasını istiyoruz. Eski belediye binamız ve vatandaşların ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde paylaştığımız gelir-gider cetvelimizi yeni hizmete giren hizmet binamızın önüne de yerleştirdik. Her an düzenli olarak bu bilgileri halkımızla paylaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz" dedi.