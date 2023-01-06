Mezitli Belediyesi, gençlik inovasyon merkezi ve kız yurdu inşasına başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ikinci çalışma dönemi için belirlediği çocuklar ve eğitimle ilgili projelere devam ediyor. Eğitim alanında üç çocuk gündüz bakımevini hizmete açan Mezitli Belediyesi, Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi üzerine gençlik inovasyon merkezi ve kız yurdu inşasına başladı.

Mimar Yılmaz Yüce tarafından tasarlanan Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu, 2 bin 418 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Yapının zemin katında 400 metrekarelik alanda gençlik ve inovasyon merkezi, idari birimler, güvenlik birimleri ve stüdyo yer alırken 312 öğrencinin barınacağı üst katlarda ise odaların yanı sıra etüt salonları, mutfak ve ortak alanları bulunuyor. Toplamda 20 metre yükseklikte inşa edilecek yapının çatı katında ise yemekhane bölümü yapılacak. Yenilenebilir enerji alt yapısı hazır olarak yapılacak merkezin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Daha önce daha küçük çaplı bir kız öğrenci evini hizmete açtıklarını ve yaklaşık 9 yıldır kırsal mahallelerden gelen öğrencilerin barındığı bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gerek eğitimin önündeki engelleri kaldırmak gerekse Türkiye'nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi olan Mezitli'ye artan ilgiyle birlikte öğrencilerimizin barınmasına katkı sunmak amacıyla Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu projemizi hayata geçirdik. Tamamlandığında gerek mimari yapısı gerekse yenilenebilir enerji kullanılması özelliği ile çok özel bir yapı olacak. Kısa sürede tamamlanarak öğrencilerimizin barınmasına katkı sunmasını istiyoruz. Tamamlandığında örnek alınacak bir yapı ortaya çıkacak” dedi.

Eğitime, gençlere ve çocuklara yönelik projelerin devam edeceğini belirten Tarhan, “Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdunun çok yakın bir bölgesinde mutlu yaşam merkezimizin inşası tamamlanma aşamasında. Tamamlandığında o da çok güzel bir yapı olarak Mezitli'de yaşayanlara hizmet edecek. Kadınlara, çocuklara, gençlere, soskta yaşayan dostlarımıza, çevremize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.