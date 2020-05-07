Mezitli Belediyesi kriz merkezi çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Mezitli Belediyesi'nin korona virüsten vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmesinin önüne geçebilmek için faaliyete geçirdiği kriz merkezini ziyaret ederek, yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Mezitli Belediyesi'nin bu denli sistemli çalışmasından ve gönüllülerle el ele vermesinden çok etkilendiğini söyleyen Köse, “Çok alışık olmadığımız bir biçimde birçok gönüllü evinde maske dikiyor, bir başkası direkt maske üretim makinesini hediye ediyor. Tüm halk belediyesine güvenmiş ve elinden geldiğince, gücü yettiğince gıda desteğinde bulunuyor. Bir koli veren de var 300 koli verende. Bu birliktelik çok önemli ve değerli. Gücü ancak yetip iki koli verebilen insanımızın yardımının ne denli büyük olduğu tartışılamaz. Mezitli'ye her geldiğimde farklı bir şeyle karşılaşmaktan ve şaşırmaktan kendimi alamıyorum. Bu model örnek alınmalı ve her yerde uygulanmalı" dedi.

Virüsün başlaması sonrası gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Hiçbir vatandaşımızı virüsün kollarına bırakmak istemediğimiz gibi olumsuz etkileriyle de yüz yüze kalmaması için çalışıyoruz. 24 saat aralıksız ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarını sürdürürken, halkımızın maskesiz kalmaması adına seferberlik ilan ettik. Yine yaşanan virüs nedeniyle işsiz kalan ya da ekonomik olarak zora düşen vatandaşlarımızı da düşünerek bir yardım kampanyası başlattık. Binlerce kişi gücünün yettiği oranda yardım ediyor biz de belediye çalışanlarımız ve personelimizle birlikte bunun tasnifini ve paketlemesini yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hiç kimsenin mağdur olmaması için çok hassas biçimde davranıyoruz” diye konuştu.