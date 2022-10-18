Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi 1 yaşında

6 Ekim 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle açılışı yapılan Kültür Merkezinde, geride kalan bir yıllık sürede on binlerce sanatsever sanatsal etkinliklere katıldı. Kültür Merkezinde toplam 79 gösteri ve etkinlikle 35 binin üzerinde izleyiciye ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerin 47'si tiyatro gösterisi olurken, 30'u Mezitli Belediyesi Tiyatrosu ve belediyenin organize edip desteklediği Devlet ve Şehir Tiyatroları gösterisi oldu.

Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrolarının da merkez olarak kullandığı mekanda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da her hafta ücretsiz oyunlar sergiledi. Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu ise geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren tiyatrocu Ferhan Şensoy'un anmak amacıyla 'Şahları da vururlar' oyununu birçok kez kapalı gişe sahneleyerek büyük başarıya imza attı.

Mimari yapısı kadar kullanım kolaylığı nedeniyle de Yıldırım Mayruk Cumhuriyet Defilesi, Akrobasi Sirki gibi dev organizasyonlarında gerçekleştirildiği yer oldu.

Mezitli Belediyesi kursları da veriliyor

Gösterilerin yanında Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun provaları için tahsis edilen Kültür Merkezinde, Mersin'deki üniversite, okul ve amatör gruplara çalışma olanağı sağlanıyor. Açılan kurslarla eğitim alanında da çok özel bir yere sahip olan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, önümüzdeki günlerde de 2. katta açılacak olan kütüphane olarak da hizmet vermeye başlayacak. Hayırsever Ülkü Ongün tarafından babası adına hazırlanacak kütüphane, bilgisayar, kitap okuma, araştırma ve çalışma, giriş ve kitap kayıt, mutfak, Mehmet Faruk Gürtunca alanı olmak üzere 6 farklı bölümden oluşacak ve 220 metrekarelik bir alanı kaplayacak.

"Sadece Mezitli'nin değil Mersin'in de en önemli sanatsal buluşma mekanlarından birisi"

İlçenin, özellikle kış döneminde etkinlik yapılacak bir kültür merkezi olmadığını, bu eksikliği gidermek için kolları sıvayarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini Mezitlililere ve Mersin'e kazandırdıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Fazıl Say konseri ve modacı Yıldırım Mayruk'un defilesiyle de merkezin kapılarını açtığını hatırlattı. Mezitli'de çok güzel gelişmelerin yaşandığının altını çizen Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezitlililer, Mersinliler, Mezitli Kültür Merkezi sayesinde sanatın her türüne daha rahat ulaşmaya başladı. Burada gösteri yapan, konser veren sanatçılarımız da yaşanan atmosferden övgüyle bahsediyorlar. Yapılan anlaşma ile 2022-2023 sezonunda Devlet Tiyatrosu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini ‘turne sahnesi' olarak listesine almış bulunuyor. Mersinli izleyicilerimizi Devlet Tiyatroları ile buluşturmanın gurunu yaşıyoruz. Zaten daha önce yaz dönemi için 2 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu yapmıştık. Çok büyük gereksinmeye cevap vermişti. Açık hava tiyatrosu, kültür merkezi, birçok sanat evi yapıyoruz, çünkü bizim pusulamız kültür ve sanat kenti olmak. Mezitli'yi bir kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz ve oraya doğru gidiyoruz. Kültür Merkezimizi içerisinde önümüzdeki günlerde açılacak Kütüphane ile daha aktif ve verimli şekilde kullanmaya başlayacağız.”