Mezitli Belediyesi kum zambaklarını korumaya aldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kum zambaklarının yoğun olarak yetiştiği Soli Pompeiopolis Antik Limanın yanındaki alanda temizlik çalışmaları yaptı, etrafını çitlerle çevirerek uyarı tabelaları astı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, kum zambaklarının nadiren yetiştiği bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor. Mezitli Belediyesi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları için harekete geçerek, bu endemik bitkiyi koruma altına aldı. Zambakların yetiştiği bölge çitle çevrilirken, uyarı tabelaları da yerleştirildi.

Öte yandan, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Akdeniz sahillerini süsleyecek olan kum zambakları için çoğaltma sistemi uygulanacağı da bildirildi.

İnsanın yaşamının devam etmesinin tek yolunun doğayı korumaktan geçtiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İnsanımız dünyanın güzelliklerini yaşarken zaman zaman doğada başka canlılarla yaşadıklarını unutuyorlar. Oysa doğadaki bu hayvanlar ve bitkiler insanın yaşamının devamı için ek şart. Belediye olarak insana hizmetin ana koşulunun doğayı korumak olduğunu bilerek çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.

Dünyada nadir olarak yetişen endemik bir bitki olan kum zambaklarının önceki dönemlerde yoğun olarak Mezitli sahillerinde görüldüğünü belirten Başkan Tarhan, “Maalesef zamanla insanın doğayı kötü kullanması sonucu kum zambakları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlarımız sahillerde denize girerken veya güneşlenirken bu bitkilere zarar verebiliyorlar. Biz onları tabelalar ile uyarmaya çalışıyoruz. Ayrıca nesli tükenme tehlikesinde olduğundan tahrip edilmesi ya da yerlerinden sökülmesi çok büyük cezalar almalarına neden olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı hassas olmaya davet ediyorum. Nesli tehlike altında olan bölgesel bir bitki. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz titiz bir çalışma gerçekleştirerek bölgede çalışma başlattı. Öncelikle kalan son kum zambaklarının bulunduğu alan temizlenerek etrafını çevirdi. Uyarı tabelalarının asıldığı alanda özel bir sistemle çoğaltma yapılacak. Çok kısa süre sonra sahillerimizin eskiden olduğu gibi kum zambakları ile dolu olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.