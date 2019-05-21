Mezitli Belediyesi kurslarında yaz dönemi başlıyor

Mersin'de, 2018-2019 okul sezonunda sona yaklaşılmasıyla birlikte yaz tatilini boşa geçirmek istemeyen öğrenciler, Mezitli Belediyesi yaz kurslarında unutulmaz bir yaz yaşayacak.

Yaz kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların Babil Yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Sanat Evine ve Zeytinli Cadde üzerinde bulunan Amfi Tiyatro'ya müracaatta bulunabileceğini hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, spora ve kültürel faaliyetlere önem verdiğini dile getirdi. Başkan Tarhan, ”Belediyemize güvenerek aileler çocuklarını eğitim kurslarımıza gönderiyor. Buradaki amacımız sadece çocuklarımızın kurslardan eğitim alması değil, yeni arkadaşlıklar edinmeleridir. Tabi bu aileler içinde geçerli. Bu tür faaliyetler, toplumu birleştiren ve kaynaştıran unsurlardır. Spor ve kültürel faaliyetler bizim toplumumuzun temelidir” dedi.

Mezitli Belediyesi kurslarında dileyen tüm vatandaşa uygun kursların bulunduğunu ifade eden Tarhan, çocukları ve gençleri erken yaşta spora teşvik etmeyi, yeteneklerini geliştirmeyi ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Tarhan, “Çocukları ve gençleri önemsiyoruz. Mezitli Belediyesi Spor Okulu kapsamında oluşturulan branşların dışında başka branşlara da talepler yoğun olduğu takdirde spor okulumuza dahil edebiliyoruz. En büyük amacımız, çocuklarımızı boş zamanlarında spora yönlendirmek ve spor okulumuzda profesyonel sporcular yetiştirmektir” diye konuştu.

Sporla iç içe olan çocukların, zararlı alışkanlıklardan uzak durdukları gibi sağlıklı sosyal ilişkiler kurduklarının altını çizen Tarhan, “Ülkemizin geleceği gençlerimize emanettir. Bir toplumda gençlerimiz ne kadar sağlıklı olurlarsa geleceğimiz daha iyi temeller üzerine oturur. Özlediğimiz o mutlu Mezitli, gençlerimizi spora ve yararlı şeylere yönlendirerek olacaktır. Veliler çocuklarını profesyonel hocalarımıza rahatlıkla teslim edebilirler” ifadelerini kullandı.