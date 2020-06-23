Mezitli Belediyesi, plajlara özel çöp kovası üretiyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, geçmiş yıllarda petrol varillerinin kesilmesiyle oluşturularak plajlara konulan çöp kovaları yerine polyester çöp kovası üretmeye başladı. Yeni çöp kovaları plajlara yerleştirilmeye başlandı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, metal kovaların kötü görünümü ve nemle buluştuğu zaman kısa sürede oksitlenerek çürümesi üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, polyester çöp kovası üretmeye başladı. Özel oluşturulan kalıplarla üretilen çöp kovaları tüm Mezitli sahillerine yerleştiriliyor. Teknelerin yapıldığı madde olması nedeniyle deniz tuzundan ve neminden etkilenmeyen yeni çöp kovaları, modern görünümüyle de dikkat çekiyor. Üretilen bu kovalar, sahillerde bir eşgüdüm sağlama adına talep edenlere de verilebilecek.

“Sahillerimize özel çöp kovası üretiyoruz”

Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş, daha önce sahillere yerleştirilen petrol varillerinin kesilmesiyle imal edilen çöp kovalarının korozyon nedeniyle sık sık değiştirilmesi ve kullanım olarak sıkıntılar doğurması üzerine polyester malzemeden kendileri üretmek için projeyi hayata geçirdikleri söyledi. Güneş, “Son derece modern görünümlü ve ekonomik olarak büyük avantajlar sağlayan yeni çöp kovalarımızı sahillerimize yerleştiriyoruz. Uzun yıllar kullanılabilecek ve gerekli durumlarda tamir edilebilecek özelliğe sahipler. Son derece önemli geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu kovaların tahrip edilmesine karşı korumalarıdır” dedi.

“Modern çöp kovalarını çalışanlarımız üretiyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli'de yaşayanların mutlu oldukları bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Tarhan, “Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi daha güzel bir Mezitli için çalışıyoruz. Bunu yaparken de en büyük gücümüz çalışanlarımızdan geliyor. Çalışanlarımız, üretim gücünü kullanarak hem daha ekonomik hem de ihtiyaca yönelik en doğru ürünleri ortaya çıkarıyorlar. Çalışanlarımız, sahillerimizde karmaşaya ve kötü görüntüye izin vermeyen polyester çöp kovası üretimine başladı. İşin güzel tarafı da bunu kendi iradeleri ile yapıyor olmaları. İşte Mezitli'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Kentte yaşayan vatandaşlarıyla, belediye çalışanlarıyla bir aileyiz. Şimdi sahillere yerleştirilecek son derece modern ve görünüşüyle sahillerimize yakışır çöp kovalarını çalışanlarımız kendileri üretiyor. Üstelik sadece belediyemiz için değil, sahillerde modernizayonu sağlamak adına talep edenlere de verilecek. Sadece Temizlik İşleri Müdürlüğümüz değil, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, bu tür üretimlerle hem belediyesine destek oluyor hem de çok farklı ve kentimize özgü eserler ortaya çıkarıyorlar. Güzel bir Mezitli için mücadele veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.