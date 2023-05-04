Mezitli Belediyesi semt pazarını yeniledi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Menderes Mahallesi'nde bulunan semt pazarının üstünü kapatarak, hizmete açtı.

Modern ve günümüzün gereklerine uygun inşa edilen pazar yeri, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da pazar yerini gezerek, vatandaş ile pazarcı esnafının görüş ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar, perşembe günleri kurulan pazaryerinin üstünün kapanmasıyla kışın yağmurdan, yaz aylarında ise sıcaktan korunarak, rahat bir şekilde alışverişini yapabilecek.

Mezitli halkının mutluluğu için çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Belediye olarak her gün yeni bir hizmetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası eskiden bildiğiniz gibi üstü kapalı bir yer değildi. Yazın ve kışın esnafımız ve vatandaşlarımız ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Bugün bu sorunu kökten kaldırdık. Artık pazarcı esnafımız daha rahat bir yerde çalışmış olacak. Vatandaşlarımız alışverişini daha hijyenik ve konforlu yapabilecek. 9 yıldır amacımız ilçemizde yaşayan vatandaşların daha mutlu olmasıydı. Mezitli'de bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.