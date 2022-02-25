Mezitli Belediyesi, Soli Pompeiopolis kazılarının yıl boyu sürmesi için harekete geçti.

Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve Soli Pompeiopolis Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Kaplan, MDTO yönetimine kazı çalışmalarını anlatarak destek istedi. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, kazıya verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Antik Liman ve ünlü şair, filozof, astronom, matematikçi Aratos'un anıt mezarını dünya kültürüne kazandırmak amacıyla çalışma yürüten Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kazıların devam edebilmesi için de kent dinamiklerini harekete geçirmeye çalışıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve Soli Pompeiopolis Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Kaplan, davet üzerine Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, kazı çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Oda Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Mezitli Belediyesi tarafından Aratos'un anıt mezarı ve Antik Limanın ortaya çıkarılması için ortaya konulan sürecin de anlatıldığı toplantıda, Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Antik Liman ve Aratos'un anıt mezarında yapılan kazıların son durumu hakkında bilgiler verilerek, çalışmaların devamlılığı için Mersin dinamiklerinin desteğine dikkat çekildi.

Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kaplan, bölgenin tarihi ve kazı süreciyle ilgili bilgiler aktardı. Aratos kazılarının tamamlandığını ve restorasyon sürecinin başlayacağını belirten Kaplan, ağırlıklı olarak antik liman için yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Bu değerleri dünyayla buluşturmak istiyoruz”

İmar ve Şehircilik Müdürü Saylam da kazıların devam edebilmesi için belediyenin ve kurumların desteği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin dünya tarihi açısından en değerli yerlerden birisi olduğunun altını çizen Saylam, “Son derece tarihi değere sahip Antik Kent, liman ve daha da önemlisi, dünyaya mal olmuş bir değer olan Aratos'un aynı bölgede buluşması bir tesadüften ibaret değildir. Biz bu değerleri dünya ile buluşturarak kent turizmimiz açsından da kazanca dönüştürmek istiyoruz. Ancak, dünyanın ilgisini buraya çekebilmek için ilk etapta bu kazıları devam ettirerek daha fazla eserin ortaya çıkmasını sağlamalıyız. Bunu sadece kurumların ve Mezitli Belediyemizin desteğiyle sürdürebilmemiz elbette ki imkansızdır. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan tarafından yapılan çalışmalarla kent dinamikleri de bu çalışmanın bir yerini tutmaya başladı. Biz bunun devam etmesini ve daha geniş destekler sağlanmasını istiyoruz” dedi.

MDTO desteğe devam edecek

Bölgenin önemini bildiklerini ifade eden MDTO Başkanı Lokmanoğlu ise kazılara verdikleri desteğe devam edeceklerini ifade etti. Kazıların yıl geneline yayılması ve daha hızlı yapılabilmesi için yurt dışından sağlanabilecek destekler başta olmak üzere yeni girişimlerde bulunulması gerektiğinin altını çizen Lokmanoğlu, oda olarak ticari bağlantılarını da devreye sokabileceklerini söyledi.