Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki mahalleyi birbirine bağlayan ancak özellikle kış aylarında suların yükselmesiyle tehlikeye sebep olan dere geçişi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı. İlk etapta tehlike oluşturmaması için suyun debisini düşürmek amacıyla çalışmalar yapan ekipler, geçişte uygulanacak projeyle ilgili karar verecek.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarhan, Kale Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın traktörüyle yaptığı yolculukla çalışma yapılan yere ulaştı. Mahalle muhtarlarının da katıldı ziyarette, uzman görüşü alınarak en doğru projenin uygulanmasına karar verildi. İki mahalle arasında yolu kısaltması nedeniyle oldukça yoğun kullanılan geçidin bir an önce tamamlanarak, tehlike oluşturmasının önüne geçilmesini isteyen Başkan Tarhan, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı geçitte maalesef istenmeyen kazalar yaşanıyordu. Daha mart ayında bir vatandaşımız, burada suyun içerinde kalan aracını kurtarmak isterken sel sularına kapılmış ve maalesef günler sonra cenazesine ulaşılabilmişti. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek burasını ivedi şekilde kendi imkanlarımız ölçüsünde yapmak istiyoruz. Suyun debisi nedeniyle ancak havaların sıcak ve yağışların az olduğu ağustos ayında çalışmalara başlayabildik. Ekiplerimiz en doğru projenin uygulanması için araştırma yapıyor. Bu esnada bir daha üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri de aldık. En kısa sürede projemizi tamamlayarak hizmete sokacağız” dedi.