Mezitli Belediyesi Uçurtma Şenliği düzenledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenlikte çocuklara meyve suyu, simit, pamuk şeker dağıtıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği 7'den 70'e çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. El Ele Yardım Grubunun destekleriyle Tece Mahallesindeki Mezitli Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi yanında bulunan alanda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar gökyüzünü el yapımı rengarenk uçurtmalarla süsledi. Çocuklar ilk kez uçurtma uçurabilmenin heyecanının yaşarken, anne babalar ve aile büyükleri de çocukluk anılarını yeniden yaşama şansı yakaladı. Şenliğe, Mersin'de bulunan çeşitli engelli dernekleri, Sevgi Evlerinde barınan, otizm ve Down Sendromlu, Onkoloji Bölümünde tedavi gören, kırsal kesimde yaşayan ve Roman çocukları gibi dezavantajlı grupların yanı sıra çevre okullarda okuyan çocuklar katıldı.

Başkan Tarhan çocuklarla uçurtma uçurdu

Mezitli Belediyesi, şenliğe katılanlara uçurtmaların yanı sıra pamuk şeker, meyve suyu ve simit dağıttı. Çocukların yüzleri bazı masal ve çizgi film kahramanlarına boyanırken, bazı aileler de güzel havayı fırsat bilerek alanda piknik yaptı. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da yoğun çalışma temposuna kısa bir süreliğine ara verdi ve çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde en büyük hedefinin Mezitli'nin kültür sanat kenti olması ve Mezitli'de yaşayan çocukların yarınlarının daha güzel olması olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Çocuklarımızın gökyüzü kadar berrak olmasını istiyorum. Çocuklarımızın gökyüzünde uçan güvercinler kadar özgür olmalarını istiyorum. Bizlerden daha güzel bir dünyada barış içerisinde yaşamalarını diliyorum. Uçurtmadaki özgürlüğün çocuklarımızda da olmasını diliyorum. Türkiye'ye baharı çocuklarımızla getireceğiz” dedi.

El Ele Yardım Grubu adına konuşan Esra Uysal da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşı kaç olursa olsun yanındaki herkese ‘çocuk' diye hitap ettiğini hatırlatarak, “Atatürk'ün gözünde çocuk sevgi demekti. Onun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmek bilmeyen çocuk sevgisi vardı. Mezitli'de yaşayanlar olarak bizler de ne kadar şanslıyız ki kadınlara, çocuklara, gençlere son derece büyük önem veren Neşet Tarhan gibi bir belediye başkanımız var. Kendisine Mezitli için yaptığı her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.