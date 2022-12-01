Mezitli Belediyesi ve Toros Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Tirat Mutfak Atölyesinde öğrencilerin yemek yapma, sunum ve servis gibi konuları uygulayarak öğrenmeleri, belediye ve üniversite arasında çok farklı alanlarda eğitim iş birliği yapmalarının önünü açan protokolü, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Toros Üniversitesi Rektörü Ömer Arıöz birlikte imzaladı.

Mezitli Belediyesinin iştirakçi kuruluşu Mutlu Mezitli AŞ. ve Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kapsayan protokol çerçevesinde, genel katılıma açık gastronomi eğitimleri, workshoplar, kısa ve uzun dönem aşçılık kursları gerçekleştirilecek.

İşbirliği protokolü çerçevesinde Mezitli Belediyesi ve Toros Üniversitesi arasında, vatandaşlara ve belediye çalışanlarına yönelik olarak grafik tasarım, hukuk, aile danışmanlığı, çocuk bakım elemanları, ticaret, koçluk eğitimleri, drone eğitimi, programlama, kodlama, web tasarımı gibi konularda bilgi teknolojileri eğitimleri, beden dili ve iletişim alanlarında kişisel gelişim eğitimi, psikoterapi, sınav stresi, hijyen, eğitim hemşireliği alanlarında psikoloji ve sağlık bilimleri eğitimleri, İngilizce, Rusça, YDS, Hazırlık Atlama konularında yabancı dil eğitimi ve tarafların belirleyeceği yeni alanlarda eğitimler yapılabilecek. Yine Toros Üniversitesi öğrencileri eğitim, staj gibi konularda Mezitli Belediyesinin birimlerinden yararlanabilecek.

Toros Üniversitesinin ilgili akademik alanlarda danışmanlık desteği de vereceği protokolde ortak sosyal ve kültürel etkinlikler, bilimsel çalışmalar ve yayınlar da işbirliği içerinde yapılacak.