Mezitli Belediyesi, Viranşehir sahili için kolları sıvadı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Viranşehir sahilinde yeni bir tasarım modeli için kolları sıvadı. Hazırlanan projeyle işletmelerin tabelaları ve dış vitrinleri sanatsal bir tasarıma bürünecek, oturma grupları ve cazibe alanları oluşturulacak.

Mezitli Belediyesi, Viranşehir Mahallesi sahili için yeni bir tasarım modeli hazırlıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde yoğun olarak kafe ve dinlenme işletmelerinin bulunduğu bölgede tabelalar, dış vitrinler sanatsal bir tasarıma sahip olacak. Küçük küçük parçalar birleştirildiğinde bütüncül bir görüntü ortaya çıkacak. Özel tasarım oturma grupları, reklam totemleri ve insanları bölgeye çekecek cazibe alanları ile Viranşehir sahilinin, Türkiye'nin en özel yerlerinden birisi olması planlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Viranşehir sahiliyle ilgili projeleri görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bölgede yer alan işletme sahipleri, kent dinamikleri, sivil toplum örgütleri ile toplantılar gerçekleştiriyor.

Mezitli'de farklı bölgelerde cazibe alanları oluşturmaya başladıklarını ifade eden Başkan Tarhan, kentte yaşayanların ya da misafirlik için gelenlerin kendi anlayışları ölçüsünde güzel zaman geçirecekleri bölgeler oluşturulduğunu söyledi. Mezitli Sanat Çarşısı, Sanat Durakları, Kadın Üretici Pazarları gibi farklı cazibe alanlarının büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Tarhan, “Viranşehir sahilimizin iddia ediyorum dünyada bir eşi daha yok. Böylesi güzel bir alanı daha rasyonel biçimde kullanmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Viranşehir gibi değerli bir alan için içerisine bölge esnafını, sivil toplum örgütlerini, kent dinamiklerini, üniversiteleri katarak yeni bir yaşam projesi geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde çok önemli fikirler ediniyoruz. Projemiz, hayata geçtiğinde özellikle turizm bölgeleri için çok önemli bir model ortaya çıkacaktır” dedi.