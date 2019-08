Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor

Yardımseverlere ulaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan belediye, bugüne kadar birçok sorunun çözülmesini sağladı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yardım talebiyle başvuran vatandaşlarla yardımseverleri bir araya getiren Mezitli Belediyesi'nin, unutulan eski yardımlaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme ruhunu yeşertmeye çalıştığı belirtildi. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse mesaj çekerek yardımseverlere ulaşan belediye yetkililerinin, bugüne kadar yüzlerce vatandaşın sorununun giderilmesine öncülük ettiği kaydedilen açıklamada, yangın, yıkıntı, sel gibi nedenlerle ev eşyası, engelli arabası, hasta yatağı, kıyafet, eğitim yardımı gibi çok sayıda farklı kalemde yardım ulaşmasını sağladığı ifade edildi.

Mezitli Belediyesi'nin, yaptığı kurumsal yardımların yanında Mezitli'nin Filizleri projesi ile de binlerce öğrencinin eğitim desteği almasını sağladığı dile getirilen açıklamada, Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerinde faaliyet gösteren gönüllülerin de bu yardımlaşma ve dayanışmaya destek verdikleri kaydedildi.

“Unutulmaya başlanan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin açıklamasında, Mezitli halkının her zaman hayırsever olduğunu gösterdiğini belirterek, “Elbette bu yardım taleplerini belediye olarak karşılayabiliriz. Ancak biz artık unutulmaya başlanan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. İhtiyaca göre, kan duyurularından her türlü maddi yardım talebine kadar her türlü duyuruyu sosyal medya hesaplarından ve mesaj olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyoruz. Bunu yaparken de gereksinim sahibinin rencide olmaması adına her türlü önlemi alıyoruz. Mezitli'nin yardımsever halkı binlerce gereksinim sahibinin çağrısına olumlu yanıt vererek bir gönül köprüsü kurmuştur. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

“Bir ekmek parası, bir çocuğumuzun eğitim umudu olabiliyor”

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çeken Başkan Tarhan, “Belediyemizin tüm çalışmalarında bu ruhun yeniden yaşatılması için özen gösteriyoruz. Halkımızın empati yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin bir gün bu tür yardıma gereksiniminin olabileceğini anlatmak istiyoruz. Özellikle Mezitli'nin Filizleri ve Gönüllü Evlerimizde yapılan çalışmalarda gördüğümüz gibi çok cüzi miktarlara bir çocuğun eğitim desteği alması sağlanabiliyor. Bir ekmek parası, bir çocuğumuzun eğitim umudu olabiliyor” diye konuştu.

Mezitli Belediye binasında bulunan Dayanışma Evinde de hayırseverlerden gelen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hatırlatan Tarhan, tüm Mezitlilileri bu dayanışma ruhuna ortak olmaya çağırdı.