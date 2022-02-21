Mezitli Belediyesinde mutlu buluşma

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürlerini Mutlu Yaşam Köyünde aileleriyle birlikte misafir etti. Doğal ürünlerle yapılan kahvaltı sonrası eğlence, spor ve yürüyüş aktiviteleri yapılırken, çocuklar survivor parkurunda yarışmanın coşkusunu yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçirmiş olduğu Covid-19 sonrası Mutlu Yaşam Köyünde belediye yönetiminde görev alan personel ile birlikte çok özel bir buluşma gerçekleştirdi. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen Başkan Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürlerini aileleriyle birlikte Tece'de bulunan Mutlu Yaşam Köyü Gençlik, Gönüllülük ve Değişim Merkezinde misafir etti. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada doğal ürünlerle yapılan kahvaltı sonrası eğlence, spor ve yürüyüş aktiviteleri yapılırken, çocuklar survivor parkurunda yarışmanın coşkusunu yaşadı.

Mutlu bir Mezitli'yi oluştururken birlikte mücadele verdiği belediye yönetiminde yer alan personeli güzel bir günde aileleriyle ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Daha önce çalışanlarımızla Kuyuluk Tabiat Ormanında ki piknikte bir araya gelmiştik. Geçirmiş olduğum Covid-19 sonrası güzel havayı da fırsat bilerek başkan yardımcılarımızı ve müdürlerimizi Mutlu Yaşam Köyümüzde ağırladık. Çok güzel bir ortam oluştu. Çocuklarımız çeşitli oyunlarla güzel bir gün geçirirken ailelerle spor, yürüyüş yaparak kaynaştılar. Doğa ile baş başa bir gün geçirdiler. Katılan tüm ailelerimize teşekkür ederim” dedi.