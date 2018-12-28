Mezitli Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Mezitli Belediyesi ile DİSK Genel-İş Mersin Şubesi arasında sürdürülen toplu görüşmeler sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi Belediye Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile Mezitli Belediyesi'nde, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en düşük asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.

Belediye başkanlığı öncesinde de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile sendikal mücadelede omuz omuza olduklarını söyleyen DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, “Bazı sistemlerin örgütlü toplumları dağıtma üzerine kurduğu projeleri böylesi yürekli ve emeğin yanında olan belediye başkanlarımızla yok edebiliriz. Emeğe karşı sürdürülen yok etme projesini omuz omuz vererek bertaraf edeceğiz. Omuz omuza yürüdüğümüz bir kişide başkanımız Neşet Tarhan'dır. Bugün imzaladığımız sözleşme bunun ilk adımıdır” dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan çalışanlarının en az şekilde etkilenmesi için hassas davrandıklarını vurgulayan Başkan Tarhan, “Bizim bütçemizi etkileyecek aleyhimizde bir hayli gelişme oldu. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok belediyeler zarar gördü. Üretime yönelik hammaddelerde yaşanan aşırı fiyat artışının yanında imar düzenlemeleri sonrası inşaat sektöründe yaşanan kriz, hükümetin hazırlıksız bir biçimde hayata geçirdiği taşeron sistemiyle ilgili düzenlemenin oluşturduğu sıkıntılar gelirlerimizi düşürdüğü gibi sorunlara rağmen çalışanımızın hakkını alması için gayret ettik. Tüm bunlara karşın tasarruf tedbirlerini uygulayan ve de önemli projelere imza atan bir belediye olduk. Güzel şeyler yapıyorsak bunda en büyük pay tabi ki değerli çalışanlarımızındır. Buna duyduğumuz inançla çalışanımıza hep en iyisini verme gayretinde bulunduk” diye konuştu.

Geçen yıllarda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işçilere ara dönemlerde çeşitli destekler sunacaklarının altını çizen, sözleşmeden yararlanan 454 işçinin 1/3'nün yılbaşından itibaren en az 2 bin 200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla alanların ise 4 bin 500 TL olacağını ifade eden Tarhan, “Elbette bu sözleşme yeterli değil, isteriz ki çok daha fazlasını verebilelim. Ancak elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de sendikanın talebi olsun olmasın, farklı gelişmeler yaşandığında yine çalışanımıza ek destekler sağlayacağız. Herkesin insanca yaşamasını istiyorum. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.