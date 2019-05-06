Mezitli Belediyesi'nden ‘Geri Dönüşüm Parkı'

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, tamamı atık malzemelerden oluşan ‘Geri Dönüşüm Parkı' yaptı. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) işbirliğinde yapılan park, 9 Mayıs Perşembe günü törenle halkın kullanımına açılacak.

Mezitli Belediyesi, MIP ile yaptığı işbirliği sonrası örnek bir projeye daha imza attı. Mezitli Merkez Mahallesi Zeytinli Cadde üzerinde 3 dönüm alanda kurulan, spor aletleri, çocuk oyun ve oturma grupları bulunan parkın tamamında geri dönüşüm malzemeleri kullanıldı. Parkta araba lastiği tahterevalli, petrol varili bank, atık poşet süs havuzu haline getirildi. 9 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da açılışı yapılacak parkta çevre düzenleme ve bakım çalışmalarında sona gelindi. Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, parkı ağaçlandırma, çiçek dikimi ve çim ekimi çalışmalarını sürdürüyor.

Parkla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kentte yaşayanların birçok şeyin sadece Mezitli'de olmasına alıştıklarını söyledi. Tarhan, “Halkımız için en güzelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun daha güzel başka bir yönü ise çalışmalarımıza hayırsever vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın destek vermesidir. Anaokulu, kafe kütüphane, gençlik merkezi, park, koruluk gibi çok sayıda hizmeti hayırseverlerimizin desteği ile ortaya çıkardık. Bu durum, halkımızın belediyesine ne denli güven duyduğunun göstergesidir. Görevde olduğum süre içerisinde en büyük kazancımız da halkımızın belediyesine ve dolayısıyla başkanına duyduğu güvendir. Bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Geri Dönüşüm Parkı'nı Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ile birlikte hayata geçirdiklerini belirten Başkan Tarhan, “Biz Mezitli'de hiçbir yeşil alanı plan dışında kullanmadık. 40'ın üzerinde koruluk ve sayısı 300'e yaklaşan parkımızla kentimizin görünümünü tamamen değiştirmeye başladık. Burada kullandığımız aletleri başka yerlerde de uygulayarak belediyemize önemli derecede ekonomik kaynak sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarhan, tüm Mersinlileri, 9 Mayıs Perşembe yapılacak açılışa davet etti.