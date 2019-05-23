Mezitli Belediyesi'nden ‘Örgülü Sokak' projesi

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi Örgü Evi, Mezitli Kent Konseyi işbirliğiyle ‘Örgülü Sokak' projesini hayata geçiriyor. Projeyle sokaktaki ağaçlar, direkler ve bank gibi tüm materyaller örgülerle kaplanacak.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi, çok farklı bir çalışmaya daha imza attı. Ağaçların ve bank, direk gibi materyallerin örgülerle kaplanacağı ‘Örgülü Sokak' projesi, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi'nin işbirliği ile hayata geçiriliyor. Mersin'de bulunan çok farklı sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren proje çalışmaları devam ediyor. Mezitli Belediyesi Örgü Evi ve Mezitli Kent Konseyi üyesi kadınların yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalara Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri ve TEMA Vakfı üyeleri de katılarak destek verdi. Renk renk, desen desen örülen motifler ‘Örgülü Sokağa yerleştirilecek.

Projeyle ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin kadın eli değdikçe daha da güzelleştiğini ifade etti. Tarhan, “Biz, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü sağlamaları ve kendilerini yeterince ifade etmeleri amacıyla destek vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de Örgü Evi projemiz. Kadınlarımız burada boş zamanlarını geçiriyorlar, örgü yapıyorlar, bilmeyenler örgü öğreniyorlar. Ama bunun yanında çok önemli sosyal projelere de imza atıyorlar. Örgü Evimiz aracılığı ile birçok projede birlikte çalıştığımız Mezitli Kent Konseyi ile birlikte şimdi de Örgü Sokağı projesini hayata geçiriyoruz. Tüm emek veren kadınlarımızı kutluyorum” dedi.