Mezitli Belediyesinden plajlara özel düzenleme

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte plajlara akın eden vatandaşların denize rahat bir şekilde girebilmesi için, Mersin Milli Emlak Müdürlüğünden 5 ayrı noktayı kiralayarak ücretsiz şemsiye, şezlong ve duşlar yerleştirerek, Viranşehir Pompeiopolis Parkı Plajında aile bölümü oluşturdu.

Aile plajına belli bir ücret karşılığı eş ve çocukları ile denize giren vatandaşlar için özel bir alan oluşturmak için kolları sıvayan belediye, aile bölümünün etrafını estetik görünümü olan bir şerit ile çevirdi, denize girenlerin rahatına yönelik düzenlemeler yaptı. Duş, giyinme kabininden ücretsiz yararlanılırken, Mezitli Belediyesi şirketi Mutlu Mezitli A.Ş tarafından büfe hizmeti de verilmeye başlandı. Görevliler de aile plajında denize giren vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ayrıca, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, denize giren vatandaşların huzuru ve rahatlığı için gün boyu devriye görevi yapıyor.

Kentin merkezinde bulunan ve yürüme mesafesinde olan Pompeiopolis Parkının dünyanın eşsiz güzellikte plajlarından birisine sahip olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Taşsız, sığ kumlarının yanı sıra ağaçların oluşturduğu gölgeliklerle plaj ve piknik havasını birlikte yaşayabileceğimiz ender yerlerden birisi. Ancak, gelişigüzel kullanım, mangal yakma ve bazı kişilerin yatmak için kullanması sebebiyle ailelerimizle gidemiyorduk. Ailemizle gitsek bile sürekli tedirginlik içerisinde denize girmekten korkuyorduk. Mezitli Belediyemiz burayı kiralayarak, hem temiz bir şekilde kullanımımıza sundu hem de lüks otellerde bulacağımız konforu plaja taşıdı. Görevliler hizmet ediyor, büfe hizmetinden yararlanıyor ve güvenli bir biçimde denize girebiliyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

İki yıla yakın bir çaba sonrası Mezitli'de 5 ayrı noktayı kiraladıklarını, vatandaşlara temiz plaj ve ücretsiz şezlong, şemsiye hizmeti sunduklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yoğun şikayetler üzerine plajları daha düzenli ve temiz hale getirebilmek adına Milli Emlak Müdürlüğünden 5 ayrı noktayı kiraladık. Buralarda duş, şezlong, şemsiye gibi ücretsiz hizmetler sunarken görevliler yerleştirerek asayiş ve temizlik açısından da güvenli plajlar oluşturduk. Yine aileleriyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşlarımıza da özel ücretli bölüm oluşturarak bazı ayrıcalıklı hizmetler sunmaya başladık. Büfe hizmetinin yanı sıra, giyinme ve duş kabinlerini, plajları diledikleri gibi kullanabiliyorlar” dedi.