Mezitli Belediyesinden sahil temizliği ve kompost dağıtımı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinliğe katılan vatandaşlara kompost hediye etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, gönüllü vatandaşların katılımıyla sahil temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Kent Konseyi üyeleri, Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Sabahat Aslan ve dernek üyeleri, belediye meclis üyeleri, bisiklet platformları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Sahil temizliği için geldiler çöp bulamadılar

Çevre temizliği için gelen vatandaşlar, sahillerin önceki yıllara göre daha temiz olduğunu görerek kısa sürede etkinliği tamamladı. Mezitli Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden kiralaması sonrası sahillerin daha temiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, belediye çalışanlarının özverisi ve duyarlılığına teşekkür etti.

“Çevremiz vatandaşlarımızın desteğiyle tertemiz oluyor”

Çevrenin temiz olmasında belediye çalışanlarının özverisinin ve vatandaşların duyarlılığının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Sahillerimizi kiralama amacımız, vatandaşımızın daha temiz ve iyi şartlarda denize girmesini sağlamaktı. Temizlik etkinliğimiz için gelen vatandaşlarımız da bunu görerek teşekkür ettiler. Burada çalışanlarımız büyük özveri gösteriyorlar, ancak çalışanlarımız kadar vatandaşlarımızın da duyarlı olması ve kirletmek yerine çöplerini sahil boyunca yerleştirdiğimiz kovalara atmaları önemli. Sahillerimizi temiz tutan tüm vatandaşlarımıza ve etkinliğimize destek veren değerli çevre dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” dedi.

Çevre temizliğine katılanlara kompost hediye edildi

Etkinliğe katılanlara bir de sürpriz yapan Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesinin öncülüğünde gönüllülerin de desteğiyle üretilen kompost hediye etti. Pazarlarda toplanan atıklar ve evsel atıkların, öğütülmüş ağaç dalları ile harmanlanarak işlemden geçmesi sonrası üretilen kompost hakkında bilgiler veren Tarhan, “Hem doğamızı, çevremizi koruyoruz hem de toprağa son derece faydalı kompost haline getiriyoruz. Bunu da üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız test ettiler, kompost kullanılan ürünlerle kullanılmayan ürünler arasında çok büyük fark olduğunu gördük. Bunu önümüzdeki süreçte tüm vatandaşlarımız arasında yaygın hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.