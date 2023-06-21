Mezitli Belediyesinden vatandaşlara sebze fidesi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, apartman bahçelerinde ve balkonlarında üretim yapmak isteyenler için domates ve biber fidesi dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü eski binası önünde hazırlanan stantlara gelen vatandaşlar, fidanları ücretsiz olarak aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım sonrası binlerce fidan vatandaşların kendi organik domateslerini üretebilmeleri amacıyla toprakla buluştu.

Mezitli'de yaşayan herkesin toprakla ilgilenmesi ve üretimin içerisinde olması adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, desteğe devam edeceklerini açıkladı. Mezitli'deki 9 hobi bahçesinde yüzlerce emekli vatandaşın üretim yaptığını, şehrin merkezinde güzel ve kaliteli zaman geçirecek alanlar oluşturduklarını vurgulayan Tarhan, “Vatandaşımızı toprakla buluşturmak ve özellikle sebze fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde kendi üretimlerini yaparak aile bütçelerine küçük bir katkı sunmaya teşvik amacıyla domates ve biber fideleri dağıttık. Üretime dair çalışmalarımızı bir ileri aşamaya daha taşıyarak apartman, site bahçelerine ve balkonlara taşımak istedik” dedi.

Kent İçi Tarım, Kadın Üretici Pazarları, Hobi Bahçeleri, jakaranda koruluklarının yanında üreticilere verilen desteklerle de Mezitli'nin bilinir bir kent haline geldiğine vurgu yapan Tarhan, bu alanda yapılan çalışmalara da değinerek, “Mezitli Belediyesi olarak tarımsal alanda gerçekleştirdiğimiz projelerimiz artık ülkemiz sınırlarını aşarak geniş kesimler tarafından bilinir hale geldi. Projelerimizi kendi alanlarında uygulayan belediyeler de oldu. Mezitli, herkesin üretimin içerisinde olduğu çok özel bir kent haline geldi. Sadece hobi bahçeleri ile değil, boş arsalarda yaptığımız çalışmalarla da kent içerisinde tarım yapılmasını yaygınlaştırdık” diye konuştu.