Mezitli Belediyesine 'Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülü'

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve merkezi İsveç'te bulunan Olof Palme International Center işbirliğiyle düzenlenen 'Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri'nde, 'Kadın Sağlığı Alanında Sunulan En İyi Uygulama' kategorisinde 'Mezitli'de Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Toplum' projesiyle ödül kazandı.

Ödül programına, Türkiye çapında birçok büyükşehir, il ve ilçe belediye tarafından toplam 389 proje ile başvuru yapıldı. İstanbul'da düzenlenen törende ödülünü alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Cinsiyet eşitliği için yaptığımız çalışmalarımız ve projelerimiz sonucunda, kadınlar güven ve huzur içinde Mezitli'de yaşamayı tercih ediyorlar. Türkiye'de kadın nüfus oranı yüzde 49 iken bu rakam Mezitli'de yüzde 52 seviyesindedir” dedi. Tarhan, ödülü başta Mersin'de öldürülen ve cinsiyet temelli şiddetin sembolü haline gelen Özgecan Arslan ve öldürülmesi sonrası İran'da rejimin sorgulanmasına yol açan Mahsa Amani nezdinde şiddete uğrayan tüm kadınlar adına aldığını dile getirdi.

'Mezitli'de Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Toplum' Projesi çerçevesinde, kadınların, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan eşitsizliğe, ayrımcılığa ve dezavantajlara erkeklere göre daha fazla maruz kaldığına dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık kavramının, 'yalnızca hastalıkların ve rahatsızlıkların bulunmaması değil, bir bütün olarak bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali' şeklinde tanımlandığından hareketle sağlığın, fiziksel boyutta olduğu kadar psikolojik ve sosyal boyutlarda da iyi durumunun önemi vurgulandı.

Bu çerçevede ödül değerlendirmesinde, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nde gerçekleşen kanser taramaları ve kadınlarda sık görülen kanserlere yönelik eğitimlerin yanı sıra imzalanan protokol ile tam teşekküllü özel bir hastanede yapılan ücretsiz doktor muayeneleri, tetkikler ve sağlık taramalarına ek olarak meme kanseri farkındalık etkinlikleri, kendi kendine muayene eğitimleri ve bilgilendirici broşür dağıtılması, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri, kök hücre ve kan bağışı üniteleri, Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde psikolojik destek hizmeti verilmesi gibi birçok farklı konudaki uygulamanın başarıyla gerçekleşmiş olmasına dikkat çekildi.