Mezitli Belediyesi'ne modern arşiv sitemi

Yeni binasında hizmet vermeye başlayan Mezitli Belediyesi, modern arşiv sistemiyle de dikkat çekiyor. Bin metrekarelik alanda 3 farklı bölümden oluşan yeni arşivde yangına, sel baskınına ve toza karşı korumalı özel dolaplar yer alıyor. Bir yıllık çalışma sonrası büyük bölümü dijital ortama aktarılan sistem sayesinde arşivin tahrip edilerek yok edilmesinin de önüne geçildi. Dosyaların saklandığı, tarama ve dökümasyon işlemlerinin yapıldığı ve talep eden vatandaşların inceleme yapılabildiği üç farklı bölümden oluşan yeni arşivde, Büyükşehir Yasası ile birlikte Mezitli Belediyesi'ne katılan 6 farklı belediyeyle birlikte 15 bini aşkın dosya, yüzbinlerce sayfa belge bulunuyor.

Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, yeni kurulan arşiv sisteminin, Mezitli Belediyesi'nin tüm evraklarını güvenli bir şekilde saklayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Yeni arşivimizde belediyemize ait 40-50 yıllık biriken evraklarını güvence altına aldık. Her ne şekilde olursa olsun tahrip edilmeden, bu bilgi ve belgeler artık sonsuza kadar saklanabilecek. Yeni sistemimizle belediyemizle ilgili yapılan tüm yazışmalar bu arşivde toplanmakta, uzun yıllar boyunca güvenli bir şekilde saklanabilmekte ve ihtiyaç olduğunda evraklar kolaylıkla çıkartılıp talepte bulunan kişiye sunulabilmektedir” dedi.

Belediyeye ait belgelerin yıllardır uygun olmayan koşullarda saklandığını söyleyen Tarhan, "Arşiv sistemi son derece önemli. Türkiye'nin çok önemli verilerinin zamanla tahrip olduğunu, yok olduğunu ya da bazı art niyetli kişilere rant sağlamak amacıyla değiştirildiğini biliyoruz. Hatta özellikle belediyelerde dönem değiştiğinde arşiv sisteminin yakılarak yok edildiğini de haberlerde izledik. Yeni sistemle müdürlüklerimize ait belgeler hem daha iyi korunuyor hem de bu belgelere daha kolay ulaşılabiliyor. Artık tüm arşivimizi tarayarak dijital ortama taşıdık. Şimdi, dosyalar ve projeler hiçbir tahribat yaşanmadan incelenebilecek" diye konuştu.