Mezitli Belediyesine sağlık alanında bir ödül daha

Mezitli Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği adı altında örgütlenen gönüllülerin yürüttüğü 'Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi', jüri özel ödülü ile ödüllendirildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen ve 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na, Mezitli Belediyesi de 'Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi' ile katıldı. Projeler, 'Sosyal Sorumluluk', 'Şehir Planlama', 'Sağlıklı Yaşam', 'Sağlıklı Çevre' gibi 4 farklı kategoride değerlendirildi. Sağlıklı Kentler Birliği, merkez ilçe belediyeleri arasından Mezitli Belediyesinin 'Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi', 'Sağlıklı Çevre' kategorisinde jüri özel ödülü almaya layık görüldü.

Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Birimi Koordintörü Hürrem Betül Levent Erdal ve birim çalışanı Mehtap Kurtuluş Köse, kazanılan ödülü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a takdim etti. Mezitli Belediyesinin çok farklı alanlarda hayata geçirdiği projelerin ödüllendirilmesinin önemine vurgu yapan Tarhan, daha önce almış oldukları sağlık alanındaki ödüllere bir yenisini daha eklemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Hem atıkların değerlendirilmesi hem de tarımsal üretime destek vermek amacıyla yaptıkları projenin ödüllendirilmesinin kendilerini motive ettiğini belirten Tarhan, “Son yıllarda art arda gelen felaketlerin oluşturduğu sorunlar karşısında Mezitli Belediyesi olarak, üreticinin yanında olmaya devam ediyor, üreticilerimizin yüklerini hafifletiyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç ve gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin arttırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle kompost dağıtımını yaptık. Tüm bunların yanında Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile kompost üretimine devam ediyoruz. Bu çabamızın ödül kazanmış olması çok önemli. Özellikle semt pazarlarının hemen arkasında ortaya çıkan atıkları gün aşırı toplayarak kompost haline gelmesini sağlayan Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği gönüllülerimize, pazarcı esnafımıza ve işi sahiplenerek başarıya ulaşmasını sağlayan personelimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.