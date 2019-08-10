Mezitli Belediyesi'nin ‘Çocuk Şenliği'nde, çocuklar doyasıya eğlendi

Mezitli Belediyesi, ‘Her Yer Çocuk' yaz etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenledi. Şenlikte şarkılar söyleyip dans eden minikler, çevre, aile içi ilişkiler gibi konularda skeçler oynadı. Etkinliğe katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Gürocak tarafından organize edilen ve farklı mesleklerden gönüllü bir grup eğitmenin 7 hafta süren ve düzenlenen çeşitli atölyelerin ardından, miniklerin öğrendiklerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen şenlikte, yüz boyama, palyaço gibi faaliyetler de yapıldı.

Şenlikte bir konuşma yaparak, çocuklara ve ailelere sosyal destek sağlamak amacıyla bu oluşumu yaşama geçirdikleri bilgisini veren Meclis Üyesi Gürocak, “Başkanımıza yapmak istediklerimizi anlattığımız zaman bize çalışma yapmak için Bale Kafeyi önerdi ve böylesi güzel ve kullanışlı bir yeri tahsis etti. Kültüre, sanata ve daha da önemlisi çocuklara ne kadar önem verdiğini bu vesileyle bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

Konuşmasına Bale Kafeyi, hukuksuz biçimde kullanan rant kesimlerinden kurtarma süreçlerini anlatarak başlayan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise Mezitli'de kültürel ve sanatsal faaliyetlere çok büyük talep olduğunu ve bu ihtiyaca cevap verecek mekanlar oluşturduklarını söyledi. En büyük hedeflerinin Mezitli'de yaşayan insanların mutluluğu olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Genç arkadaşlarımızın böylesi bir projeyle gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü aralarında öğretmen, heykeltıraş, ressam, sanatçı var. Çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Çocuklarımız 7 hafta gibi kısa sürede öğrendiklerini bizlere sergileyecek seviyeye de geldiler. Hepsine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Geçen 5 yıllık dönemde ana temalarını kültür ve sanat ile kadınların oluşturduğunu anımsatan Tarhan, çocuklara, emeklilere, engellilere ve gençlere yönelik hizmetler de gerçekleştirdiklerini, ancak tüm çalışmaların öznesini kadınların oluşturduğunu ifade etti. Bu konuda belli bir başarı elde ettiklerini, Kadın Üretici Pazarı projesinin Türkiye'de de ses getirdiğini belirten Tarhan, bunu, aldıkları dünya birinciliği ödülüyle de taçlandırdıklarını kaydetti. Bu dönemde de yine kültür ve sanat ağırlıklı çalışmalara yer vereceklerine, Mezitli'nin sosyal yapısının ve dokusunun buna uygun olduğuna işaret eden Tarhan, “Ama bu dönem çalışmamızın öznesini çocuklar oluşturacak. Çocuklarımıza daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Bu çocuklarımız 10-15 yıl sonra Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. O yüzden onlara çocuk diye bakmamak gerekiyor. Şimdiden onları çağdaş, Atatürkçü ve iyi insanlar olarak yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tarhan etkinliğe katılan tüm çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.