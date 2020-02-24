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Mezitli Belediyesi'nin piyano kursuna yoğun ilgi

Mezitli Belediyesi Bale Okulunda faaliyetlerini sürdüren piyano kursunun yoğun ilgi gördüğü bildirildi.


Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sanatevi Eğitmeni Muharrem Karagöz tarafından verilen kursta, yüze yakın öğrenci piyano çalmayı öğreniyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, öğrencilerin derslerine katıldı. Aldıkları eğitimle yeteneklerini sergileyen çocuklar, ‘İstiklal Marşı', ‘İzmir Marşı' ve Atatürk'ün en sevdiği şarkıları çalarak büyük beğeni kazandı.


Ders sonrası çocuklarla sohbet eden Başkan Tarhan, önümüzdeki günlerde çocuklara kültür gezisi düzenleyeceği müjdesini verdi. Tarhan, ailelerin çocuklarını belediyenin deneyimli eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen kurslara göndermelerini isteyerek, “Geleceğimizin aydınlık yüzü olan çocuklarımızı ve gençlerimizi hem ruhsal hem de fiziki anlamda çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bunun da en önemli yolu kültür, sanat ve spordan geçiyor. Çocuklarımızın yarınlarda Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olmalarını istiyorsak kültür, sanat ve spora yönlendirmeliyiz. Bu anlamda anne ve babaların çocukları için belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurslarımızdan yararlanmalarını diliyorum" dedi.


Mezitli Belediyesi'nin çocuklar ve gençlere yönelik açtığı kurslarda birbirinden farklı birçok enstrüman öğrenmeleri konusunda fırsatlar sağladığını belirten Sanatevi Eğitmeni Muharrem Karagöz ise ailelerin, çocuklarını mutlaka bir sanatla buluşturmaları gerektiğine işaret etti.

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