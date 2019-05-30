Mezitli Belediyesi'nin Şehir Hastanesi servisi saatinde değişiklik yapıldı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım zorluğu ve ilçeye mesafesinin uzaklığını göz önüne alarak, hasta ve hasta yakınlarına destek amacıyla başlattığı ücretsiz servis uygulamasının saati değiştirilerek, 07.20'den 08.00'e alındı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu saat değişikliğinin vatandaşlardan gelen talep üzerine yapıldığı bildirildi. Vatandaşların bu yöndeki taleplerine yer verilen açıklamaya göre, servisin 30 dakika gibi bir sürede Mersin Şehir Hastanesine ulaştığına dikkat çeken vatandaşlar, “Hastaneye ulaştıktan sonra bir saati aşkın süre muayene için beklemek durumunda kalıyorduk. Doktorlar ancak 9.00'dan sonra hasta kabul etmeye başlıyorlar” dedi.

Servis saatinin mesai saatine denk gelmesi nedeniyle hastalardan çok Mersin Şehir Hastanesi çalışanlarının uygulamadan yararlandığını ifade eden vatandaşlar, “Servise binmek için geldiğimiz zaman hastane de çalışan personelin koltuklarını doldurduğunu ve biz hastalara yer kalmadığını üzülerek görüyorduk. Oysa belediyemiz bu servisi sadece hastalar ve hasta yakınları yararlansın diye koymuştu. Kurumlar kendi çalışanları için servis koyarlar. İyi niyetli olarak başlatılan bu hizmetin farklı amaçlarla kullanılmaması ve muayene saatine denk gelmemesi nedeniyle bu saatin değişmesini istedik. Belediye yetkililerimiz de bu talebimize olumlu yanıt verdi” diyerek, Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan ve tüm belediye personeline teşekkür ettiler.

“Halkımızın talepleri doğrultusunda ilerliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Neşet Tarhan da Mersin Şehir Hastanesi'nin Mezitli ilçesine uzak olmasının hastaneye gidecek vatandaşları zorlarken, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaştan gelen talebi değerlendirerek servis hizmetini başlattıklarını anımsattı. Tarhan, “Yaklaşık 6 aydır Mezitli Belediyesi eski ana hizmet binası önünden kalkan servis aracı, hiçbir durakta durmadan vatandaşları Çağdaşkent Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi'ne taşıyor. Tüm toplu taşıma araçlarının yarısı kadar bir sürede hastaneye ulaşan vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı. Halkçı bir belediyecilik anlayışımız gereği tüm hizmetleri halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Vatandaşımızın talebi ile ücretsiz sunduğumuz bu hizmetten daha sağlıklı şekilde yararlanabilmeleri için servis saatinde değişikliğe gittik. Bundan sonra da talepler doğrultusunda önümüzdeki süreç için başka çözüm yolları üretebiliriz. Hastane personelinin servis istemlerini mensup oldukları memur ve işçi sendikaları ile kurumlarına iletmeleri gerekir” dedi.