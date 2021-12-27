Mezitli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına trafik eğitimi

Mersin'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde çalışan personele yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Sunumun sonunda ekipler, katılımcıların sorularını yanıtladı.