Mezitli Cumhuriyet Kupasının geliriyle kız çocukları okutulacak

1-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen tenis turnuvasının ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Tenis turnuvasında başarılı olan sporculara ödül ve kupaları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayıkaymaz, Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci'nin katıldığı törenle verildi. Turnuvada görev alan hakemlere teşekkür çiçeği verilirken, başarılı olan sporcular da şampiyonluk sevincini Başkan Tarhan'la birlikte yaşadı. Çalınan marşlarla Cumhuriyet Bayramı kutlamasına dönen turnuva, çok anlamlı bir olaya aracılık etti. 1-29 Ekim tarihlerinde 10 kategoride yapılan turnuvadan elde edilen gelir kız çocuklarının okuması için kullanılacak.

Bu yılda turnuvayı başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Dayıkaymaz, “Her yıl turnuvamız çok özel amaçlara hizmet ediyor. Bu yıla kadar tenis oynayan çocuklarımıza destek oluyorduk. Bu yıl ise uzaktan eğitim alan çocuklarımıza destek olacağız. Her zaman yanımızda olan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a ve sporseverlere teşekkür ederim” dedi.

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tahinci de “Çok büyük mutlulukları Mezitli'de yaşamaya devam ediyoruz. Çok önemli bir turnuvadan alnımızın akıyla çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde tamamı milli takım sporcularından oluşan sürpriz bir takım kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek Kadınlar +45 turnuvasında şampiyonluk kazandık. Yine satrançta yıldızlar kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazandık” diye konuştu.

“Başarıların artması için katkılar sunmaya devam edeceğiz”

Büyük başarıların atılan küçük adımlarla gerçekleşeceğine inandığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise ”Mezitli'de spor kulübümüzle attığımız küçük adımlar büyük başarıları getirmeye devam ediyor. Daha bir kaç gün önce kadın tenisçilerimiz Mersin'e şampiyonluk kupasını getirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğinden eminim. Biz de bu başarıların artması için katkılar sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl Mezitli'ye yeni bir tenis kompleksi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yine engelliler başta olmak üzere yeni takımların oluşturulması haberini aldık. Çok mutlu olduk. Mezitli'de çok önemli bir tenisçi ordusu oluşturarak, kentimizin adını bu yönüyle de tüm Türkiye'ye duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Mezitli'de çok önemli turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Mezitli Soroptimist Kulübümüzle birlikte çok önemli işlere imza atıyoruz. 4. Cumhuriyet Turnuvasını da birlikte gerçekleştirdik. Bu turnuvanın başka bir önemli anlamı da var. Elde edilen gelir çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla kullanılacak. Bu duyarlılıkları nedeniyle de kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.