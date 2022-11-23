Mezitli depreme hazırlıklı

Son günlerde yeniden gündeme gelen depremle ilgili vatandaşların hazır olması amacıyla tüm tedbirleri alan Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, deprem konteyneri ve deprem toplanma alanları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Muhtemel bir deprem anında hazır olmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenen 31 farklı alanın daha fazla bilinir hale gelmesi için pilot çalışması yapıyor.

Ekipler, ilçede 31 deprem toplanma alanı belirlerken, alanda deprem anında toplanmayı kolaylaştırabilmek ve oluşacak kargaşanın önlenebilmesi için yerleştirilen farklı özel işaret ve levhaların vatandaşlar tarafından bilinirliğini sorguluyor. Farklı bölgelere giderek toplanma alanları, konteynerler ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

İnsanların depreme her an hazır olması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, depreme gerekli hazırlık yapılmamasının Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Tarhan, "Deprem, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmak da bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. Tüm personelimize hizmet içi eğitim çalışması çerçevesinde ilk yardım ve deprem seminerleri verdik. Yine deprem simülasyon tırı getirerek personelimizin ve vatandaşlarımızın deprem anını canlı olarak yaşamasını ve muhtemel çözüm önerilerini uygulayarak görmesini sağladık. Daha Mersin merkezinde ilk deprem konteynerini yerleştirdik" dedi.

Deprem hazırlığı konusunda yeni bir hamle başlattıklarını belirten Tarhan, "Deprem hazırlıklarımızı 31 deprem toplanma alanı belirleyerek bir ileri aşamaya taşıdık. Alanı hazır hale getirdiğimiz gibi yön ve uyarı tabelaları ile de deprem anında yaşanacak kargaşanın önünü kesmeyi amaçladık. Kentin farklı noktalarında deprem toplanma alanlarını gösteren yön tabelalarını yerleştireceğiz ve çeşitli dönemlerde yapacağımız etkinlik ve çalışmalarla halkımızın kendine ait en yakın noktayı öğrenmesini sağlayacağız. Belediye olarak her vatandaşımızın depreme hazırlıklı olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.