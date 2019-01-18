Mezitli Gönüllü Serası'nda tohum ekimi yapıldı

Tarlada üretilen ürünlerin ihtiyaç sahibine ulaşmasında gönül köprüsü kuran Mezitli Belediyesi Mezitli Gönüllü Serası'nda, yaz dönemi sebzeleri için tohum ekimine başlandı. Domates, patlıcan ve biber çeşitlerinden tohum eken gönüllüler, yetişen fideleri dikerek, aşevinin ihtiyacını karşılayacak.

Mevsimine göre, organik sebzeler üreterek Mezitli Belediyesi aşevine bağışta bulunan gönüllülerden Selman Kalender, Ramazan Gedik ve Muhsin Yılmaz, Mezitli Belediyesi çalışanlarının da desteğiyle yaz dönemi tohum ekimine başladı. Eski Mezitli yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Mezitli Gönüllü Serası'nda özel oluşturulan bölümde bir yandan kış dönemi sebzelerini yetiştiren gönüllüler diğer yandan da yaz dönemi için de domates, biber ve patlıcan çeşitleri ekimi yaptı. Tohumlardan oluşan fidelerin önümüzdeki süreçte ekilerek yetişecek sebzelerin Mezitli Belediyesi aşevine bağışlanacağını ifade eden sera sorumlusu emekli astsubay Selman Kalender, “Başkanımız Neşet Tarhan'ın desteğiyle oluşturduğumuz Mezitli Gönüllü Serası 5 yıldır çok önemli işler yapıyor. Biz zamanımızı kaliteli şekilde toprakla uğraşarak geçirirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ilaçsız, hormonsuz sebze yedirmeyi sağlıyoruz. Bugün 20 çeşit farklı tohumu toprakla buluşturduk" dedi.

Gönüllü Ramazan Gedik ise "Burada yaptığımız işin çok özel ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağlıklı ürün yedirmenin hazzı ile birlikte, bu projenin hayata geçmesi için büyük çaba harcayan Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 2016 yılında Hrant Dink Uluslararası Işıklar Ödülü'nü sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan bu projemiz almıştır. Bu gurur ve heyecanla daha çok üretiyoruz" diye konuştu.

Önemli olanın gönüllü olarak birlikte üretmek olduğunu ifade eden Muhsin Yılmaz da “Üretilenin bir işe yaradığının hazzına varmak son derece önemli. Önem verdiğimiz sosyal belediyecilik anlayışı budur. Değişik alanlarda böylesi gönüllü çabaların çoğalması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mezitli Gönüllü Serası'nın belediye vatandaş işbirliğine çok önemli bir örnek olduğunu ifade eden Başkan Tarhan ise “Zor olan ise parasız yapılacak işlerdir. Çünkü bunlar gönül işi ve güvene dayanan işlerdir. Bu arkadaşlarımız orada her türlü sebzeyi yetiştiriyorlar. Bizden hiçbir talepleri yok. Biz onlara sadece yer verdik. Yaklaşık 4 dönüm yerleri var. Gönüllü arkadaşlar da hem kendi sağladıkları tohum ve fidelerden hem de derneğin ürettiği tohumlardan yararlanıyor ve titizlikle sebze yetiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin yaptığı çalışmaların aşevine güzel bir destek olduğunu vurgulayan Tarhan, "Mezitli Gönüllü Serası'nda yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Yaz-kış demeden zor şartlar altında, kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri seraya gözü gibi bakıyorlar. Bunun yanında serada Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir davranış sergileniyor. Üretilen sebzeler, aşevimizde hazırlanan yemeklerde kullanılarak, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor" dedi.

Tarhan, seranın, vatandaşlara ücretsiz fidan ve tohum sağlayarak, yerli tohumun güçlenmesi adına çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.