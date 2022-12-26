Mezitli İstiklal Mahallesi kadın üretici pazarı açıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin desteğiyle, İstiklal Mahallesi Kadın Üretici Dayanışma Derneği adı altında örgütlenen üretici kadınlar, pazar kurdu.

Mezitli'de kurulan 9. kadın üretici pazarının açılışını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile birlikte yaptı. Kadınların kendi üretimleri olan, meyve, sebze, kurutulmuş ürünleri ve el işlerinin yer aldığı pazarı gezen Başkan Tarhan, tezgah açan üretici kadınlarla sohbet ederek, daha önce açılan 8 farklı pazardaki yaşanan deneyimleri anlattı. İstiklal Mahallesi semt pazarı yerinde açılan 9. kadın üretici pazarı, Perşembe günleri hariç her gün vatandaşlara hizmet verecek. Açılışta konuşan Başkan Tarhan, kadınların üretimlerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Mezitli'nin çok özel ve güzel bir ilçe haline geldiğine vurgu yaparak yakalanan başarıdaki en büyük payın kadınlara ait olduğunu belirten Tarhan, “Bugün burada dokuzuncu kadın üretici pazarını açıyoruz. Bir yerde kadın üretici pazarı açarken üreticilerin de tüketicilerin de talebini dikkate alarak yapıyoruz. İlki burada çalışmak isteyen kadınların olup olmadığına, ikincisi de burada böyle bir potansiyel olup olmadığına bakıyoruz. İstiklal Mahallemizde açılan pazarımızın ise çok özel bir yönü var. Burada kadınlar mahalle muhtarımız Yasemin Demiralp'in öncülüğünde kendi aralarında örgütlenerek bir dernek oluşturdular. Burasının da çok iyi olacağına inanıyorum, kadınlarımız kazanacaklardır. Zaten Türkiye'de örnek gösterilen bir proje, meclis üyelerimiz Belediye Meclisinden bunun yönetmeliğinin kararını çıkarttılar. İnandığım için söylüyorum, kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye'de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.