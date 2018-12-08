Mezitli "Kentsel Inovasyon Ödülleri"nde şampiyon

Mersin Mezitli Belediyesi, Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden katılımın olduğu "Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödüllerinde" 'Kadın Üretici Pazarı Projesi' ile şampiyon oldu.

Çok sayıda ülkenin katıldığı, 213 şehirden 313 başvurunun yapıldığı yarışmaya "Kadın Üretici Pazarları" projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, Sidney, Newyork ve Milano gibi dünyaca ünlü kentlerle yarışarak şampiyon olmayı başardı. Yarışma nedeniyle Çin'de bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de yaşayan kadınların sosyal statülerini yükseltmek amacıyla hayata geçirdikleri çok sayıda projeden birisi olan Kadın Üretici Pazarının, şampiyonluğunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Önemli olan kadınlarımızın ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini sağlamak"

Kadın Üretici Pazarı ziyaretlerinde kadınların gözlerindeki minnettarlığın ve sevgi ifadesinin tüm ödüllerin üzerinde olduğunu söyleyen Tarhan, "Bizim için önemli olan kadınımızın ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek çağdaş Türkiye'ye katkı sağlamalarıdır. Zaten biz bu hazzı ve gururu sürekli yaşıyoruz. Yakaladığımız başarının Çin'de ‘Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri' kapsamında şampiyonlukla ödüllendirilmesi gururumuzu katladı. Ödülümüzü, Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlarımızla paylaşıyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Mezitli" dedi.