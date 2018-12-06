Mezitli "Kentsel Inovasyon Ödülleri"nde yarışıyor

Mezitli Belediyesi, Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden katılımın olduğu "Uluslararası Guangzhou Kentsel Inovasyon Ödülleri" yarışmasında final için yarıştı.

Çin'de düzenlenen ve dünyada çok sayıda belediyenin yer aldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel Inovasyon Ödülleri'nde final heyecanı yaşanıyor. Türkiye'den sadece Mezitli Belediyesi'nin yer aldığı yarı finalde, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığındaki Mezitli Belediyesi heyeti sunumunu yaparak sonuçları beklemeye başladı. Görseller eşliğinde Mezitli Belediyesi'nin kültürel ve sosyal yaşamı, toplamsal ihtiyaçtan doğan Kadın Üretici Pazarlarının anlamı yarışma jürisine katılımcı belediye temsilcilerine anlatıldı.

"Yarışmada Türk belediyesinin yer alması gurur verici"

Tarhan, Çin televizyonlarına yönelik gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Biz kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, sosyal statüsünü yükseltmesi ve üreticilerinin ürünlerinin para etmesi için tasarladığımız Kadın Üretici Pazarları projemizin bu başarıyı yakalamasının hazzının yanı sıra Dünya ölçeğinde dev şehirlerin arasında mütevazı bir Türk belediyesinin yer almasına vesile olmasının da gururunu yaşıyoruz. Final turu için Çin'e geldiğimizde ne denli büyük bir başarı yakaladığımızı da daha iyi görme şansımız oldu" dedi.

"Başarılı bir projeler gerçekleştirdiğimizi görüyoruz"

Türkiye'nin ve Mezitli'nin tanıtımı açısından müthiş bir fırsat yakaladıklarının da belirten Tarhan, "Şimdi büyük bir merakla sonucu bekliyoruz. Ancak sonuç ne olursa olsun ne denli başarılı bir proje gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Çünkü bu şekilde dev dünya şehirlerinin yer aldığı heyetlere Türkiye'yi, Mersin'i ve Mezitli'yi anlatma imkanı yakaladık. Burada sağladığımız katma değerin ekonomik ölçekte karşılığı çok yüksek. Sonuç ne olursa olsun biz burada kendimizi kazanmış sayıyoruz" ifadelerini kullandı.