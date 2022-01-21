Mezitli Kültür Merkezinde ücretsiz tiyatro günleri başlıyor

Oyunların tamamı ücretsiz izlenebilecek.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi, ocak ve şubat ayı boyunca gerçekleştirilecek sanatsal etkinliklerle Türkiye'nin çok önemli tiyatro topluluklarını ağırlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Mersin Şehir Tiyatrosu, Hayat Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mezitli Halk Tiyatrosu ve Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, oyunları ile Mezitli'de kış mevsimini sanatla ısıtacak.

Tamamı ücretsiz sahnelenecek oyunların programı şu şekilde:

21 Ocak Cuma ve 22 Ocak Cumartesi Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri", 25 Ocak Salı Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Kadın Giderse", 1 Şubat Salı İstanbul Şehir Tiyatrosu "Sen İstanbul'dan Da Güzelsin", 7 Şubat Pazartesi Pompei Tiyatro “Cin Aşısı”, 8 Şubat Salı Hatay Belediyesi Tiyatrosu "Kadın İstasyonu", 14 Şubat Pazartesi ve 15 Şubat Salı Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus", 22 Şubat Salı Mezitli Belediyesi Halk Tiyatrosu “Kırmızı”, 23 Şubat Çarşamba Tarsus Şehir Tiyatrosu, 27 Şubat Pazar Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu “Ayşe'nin Rüyası”.

Bunun dışında her çarşamba günü de Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde oyunlarını sergilemeye devam edecek.

“Kültür Merkezimiz dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşları, pandeminin, ekonomik krizin ve sosyal sıkıntıların etkisinden bir süreliğine de olsa uzaklaştırabilmek için sanatın sihirli gücünü kullanmak istediklerini söyledi. Tarhan, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle açtığımız Kültür Merkezimiz, sanatı Mezitli'ye taşımayı başardı. Gün aşırı konser, tiyatro, gösteri gibi sanatsal buluşmaların mekanı olan Kültür Merkezimiz, şimdi dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin eşsiz devlet tiyatroları Mersinli sanatseverlerle buluşmak için geliyor. 21 Ocak Cuma günü Ankara Devlet Tiyatrosu, bir başyapıt olan Moliere'nin ‘Cimri' oyununu Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde Mersinlilerle buluşturacak. Sadece Ankara Devlet Tiyatrosu değil, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Pompei Tiyatro, Hatay Belediyesi Tiyatrosu, Tarsus Belediye Tiyatrosu oyunlarını Mersinli sanatseverler için sahneleyecek. Mezitli Belediyesi Halk Tiyatromuz ve Çocuk Tiyatromuz da oyunlarıyla bizleri mutlu edecek. İki ay boyunca kendi şehirlerinde kapalı gişe oynayan onlarca eserin sahneleneceği oyunları, ekonomik sıkıntılarla, virüsle bunalan halkımızı sanatla buluşturmak adına ücretsiz yaptık. Tüm sanatseverleri belediyemizin sosyal medyalarından duyuracağımız oyunları izleyeme davet ediyoruz. Mezitli'de sanat var, Mezitli'de tiyatro var” dedi.