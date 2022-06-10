Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Mersin'de Mezitli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Sosyal Uyum Projesi' çerçevesinde düzenlenen yılsonu balosunda öğrenciler resim, müzik ve şiir etkinliğinde hünerlerini sergilediler.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından sergilenen eserleri hayranlıkla izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'kadın' portre temalı resim hakkında bilgi alarak sergiyi gezdi. Okulun yetenekli öğrencilerini atölyesinde sanatla buluşturarak yeteneklerini gün yüzüne çıkaran resim öğretmeni Hacer Fındık, şiirleri ile duygusal anlar yaşatan tarih öğretmeni Ebru Bahar Demirkülü, gitarı ile eşlik eden özel eğitim öğretmeni Tülay Çelik, ses sisteminde destek sunan elektrik öğretmeni Durdu Çekiç de etkinliğe katkı sundular.

Etkinliğe Mezitli İlçe Kaymakamı Ahmet Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, okul müdürü ve müdür yardımcıları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.