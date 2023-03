Mezitli Oda Tiyatrosu perdelerini 'Mesafe' oyunuyla açtı

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Gününde sergilediği 'Mesafe' adlı oyun ile perdelerini açtı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin birinci katında 'Mesafe' adlı oyunla kapılarını aralayan Oda Tiyatrosunun açılışına, Mezitli Belediyesi Başkan yardımcılarından Nuran Kurtuluş, Yaser Gündüz, Destek Hizmetleri Müdürü Özkan Temur ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sinematik gösterimin de kurgulandığı oyunda tiyatro oyuncusu Dilek Yıldırım'da muhteşem bir performans sergiledi.

"Tiyatro güzelliğin sahnelenmiş halidir"

Dünya Tiyatro Gününü her yıl yeni bir oyunla kutladıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Dünya Tiyatro Günü 1961'den beri dünyada ve ülkemizde her yıl 27 Mart'ta büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bugün tiyatrocuların sahnelerini seyirciye açtığı ve seyirci ile buluştuğu sanat emekçilerinin bayramıdır. Tiyatro hayatın kendisi, özgürlüğün sesi, güzelliğin sahnelenmiş halidir. Sanatçılar güzel bakan, güzel düşünen, gücünü alkışlarından alan özel insanlardır. Dünya Tiyatro Gününü Mezitlimizde 2017 yılından itibaren her yıl yeni bir oyun sahneleyen sanatçılarımızla birlikte kutluyoruz” dedi.

"Devlet tiyatrolarını Mezitli'de ağırladık"

Mezitli Belediyesinin sanatsal altyapısının hızla geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Tarhan, "Önce Amfi Tiyatro sonra 50 kişilik Oda Tiyatrosu geçen yıl Kültür Merkezimiz ve şimdi ise 70 kişilik Oda Tiyatrosunu hayata geçirdik. Bildiğiniz gibi sadece 24 ilde seyirci ile buluşan Devlet Tiyatroları gerçekleştirdiğimiz protokol gereği Türkiye'de ilk kez bir ilçede, Mezitli Kültür Merkezimizde turne sahnesi açmış, Mersin seyircisiyle buluşmuştur. Türkiye'nin her yerinden gelen değerli sanatçıları yine Kültür Merkezimizde misafir ettik. Gelecek yılda daha çok sanatsal yapıları ve daha çok sanatçı adaylarını Mezitli'ye kazandırmak için gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz. Tüm tiyatrocuların Dünya Tiyatro Gününü kutluyor, Oda Tiyatromuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.