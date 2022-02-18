Mezitli sahilinde aydınlatma çalışmaları başladı

Projenin tamamlanmasıyla Mezitli sahilleri yaz aylarından itibaren aydınlık ve modern bir görünüme sahip olacak.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil şeridi aydınlatma sistemine kavuşuyor. Hızla devam eden ve iki etaptan oluşan sahil aydınlatma projeleri kapsamında, Tece'den başlayarak Viranşehir'e kadar elektrik hattı çekilecek. İlk etap olarak Tece Mahallesinin en batı kısmı başlangıç noktası olarak belirlenen çalışmaların yaz ayı öncesi bitmesi planlanırken, güzergahın tamamına yeni ve modern görüntüsü ile dikkat çeken aydınlatma sistemi yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 24 saat kesintisiz bir yürüyüş, bisiklet yolu ve güvenli kumsallar kente kazandırılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçen yıl 5 farklı noktayı Milli Emlak Müdürlüğünden kiralayarak vatandaşların daha temiz, güvenli ve hijyenik şekilde denize girmelerini sağladıklarını belirterek, “Yıllardır kangren haline gelen sahillerimizi vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda kullanımı için geçtiğimiz yaz kiralama yapmıştık. Kiralama talebimize geç yanıt verilmesi nedeniyle farklı noktalarda oluşturduğumuz aile plajlarımızla vatandaşlarımıza hizmet verdik. Bu yaz ise özel bir aydınlatma sistemi çekerek sahillerimizden 24 saat yararlanılmasını sağlamak istiyoruz. Direklerimizi dikmeye Tece bölgesinden başladık. Yaz aylarına yetiştirmeyi planladığımız aydınlatma sistemi ile güzel sahillerimizi boydan boya aydınlatılmış ve güvenlikli hale getireceğiz” dedi.