Mezitli sahilleri deniz sezonuna hazırlanacak

Ş. el ele vererek Mezitli sahillerine deniz sezonuna hazırlayacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı A.Ş.'nin Genel Müdürü Mehmet Semih Nane ile birlikte Mezitli'de incelemelerde bulundu. Sahil şeridi boyunca yapılacak olan düzenlemeler ve yaza hazırlık konusunda görüş alışverişinin yapıldığı inceleme gezisinde Başkan Tarhan, geçmiş dönemde yaşanan uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

Dünyanın en güzel sahillerinden birisinin Mezitli'de olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Eşsiz güzelliklerimiz maalesef yeterince değerlendirilemiyor. Elimizden geldiği ölçüde sahil düzenleme ve temizleme çalışmalarını yürütüyoruz. İlk yıllarda ücretsiz şemsiye ve şezlong koyarak, plajlarımızın daha tercih edilir hale gelmesini sağlamıştık. Ancak kullanım hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Şimdi el birliği içerisinde halkımıza her türlü imkanın olduğu sahiller sunacağız. Havaların iyice ısınarak deniz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kullanım hakkını elinde bulunduran ve aynı zamanda belediye meclis üyemiz de olan Denizkızı A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Semih Nane ile incelemelerde bulunduk. Geçmiş dönemde yaşanan aksaklıklar ve alınması gereken önlemler konusunda düşüncelerimizi aktardık” dedi.

Sahilde düzenleme çalışmalarına hemen başlanacağını belirten Genel Müdür Nane de “Vatandaşımızın evine en yakın yerde denize girebilmesi için gereken tedbirleri alarak, kısa sürede hazır hale getireceğiz. Başkanımızın tecrübe ve görüşleri doğrultusunda hassas davranacağız” diye konuştu.